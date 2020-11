Koalice se pře o náhradu supehrubé mzdy. Spor patrně rozhodne sněmovna | E15.cz

Zatímco Babiš trvá na patnáctiprocentní sazbě, Hamáček na devatenáctiprocentní. Oba už minulý týden předložili své vlastní návrhy Poslanecké sněmovně. Shodují se pouze na druhé sazbě 23 procent pro lidi s příjmy zhruba nad 140 tisíc korun měsíčně.

„Jednání budou pokračovat,“ řekla po schůzce ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Pokud by spor mezi Babišem s Hamáčkem trval, zřejmě by rozhodla dolní komora parlamentu, která by hlasovala o obou návrzích.

Premiér přitom nemá podporu ani KSČM, která jeho menšinový kabinet toleruje. Komunisté podobně jako sociální demokracie pokles daně ze současných 20,1 procenta na 15 procent odmítají kvůli tomu, že by si pomohli jen lidé s nadprůměrnými výdělky.

Obě partaje navíc stejně jako Českomoravská konfederace odborových svazů varují před citelnou dírou ve státním rozpočtu i v rozpočtech krajů a obcí. Odhadovaný výpadek v příjmu se jen za příští rok pohybuje mezi 80 až 90 miliardami korun.

Babišův návrh se blíží spíše představám opozičních uskupení. ODS už dříve předložila svůj návrh na zrušení superhrubé mzdy, který obsahuje pouze jednu, a to patnáctiprocentní sazbu. Podporu premiérova návrhu občanští demokraté nevyloučili, byť k němu mají výhrady.

„Bude to předmětem debaty v rámci poslaneckého klubu. Upřednostníme náš návrh a budeme se bavit o tom, zda za nějakých okolností podpořit i premiérův návrh,“ řekl Martin Kupka (ODS). ANO s ODS by v případě hlasování pro stejný návrh měly ve sněmovně většinu.

SPD by podle předsedy Tomia Okamury byla také pro jednotnou patnáctiprocentní sazbu. Je však ochotna uvažovat i o variantě 15 a 23 procent.

ANO a ČSSD se ve vládním programovém prohlášení dohodly, že superhrubou mzdu zruší. Předseda oranžových Hamáček v neděli uvedl, že předložení vlastního návrhu nepovažuje za porušení koaliční smlouvy.