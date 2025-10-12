Tesla uvedla „levný“ základní Model Y v Česku. Cena startuje těsně pod milionem
Místo dříve slibovaného „levného“ nového vozu přicházejí osekáné verze stávajících modelů. Tesla nasadila na českém trhu Model Y Standard se startovní cenou 979 990 korun, který nahrazuje dosavadní Model Y RWD SR. Novinka nabízí menší výkon a jednodušší výbavu a patrně i jinou chemii baterie, zároveň však papírově delší dojezd 534 km. Model 3 Standard zatím v české nabídce chybí, píše server Živě.cz.
„Levný elektromobil“ je jedna z těch chimér, které Elon Musk slibuje už dlouhé roky. V úterý 7. října jsme se dočkali, ale bylo to zklamání. Nejde o nový typ auta (ale to už víme několik měsíců) s revoluční konstrukcí, zázračně levnou baterií či přelomovým výrobním postupem, kde by kombinace těchto faktorů srazila cenu do dosud nevídaných nížin.
Jsou to oškubané stávající modely: Tesla Model Y Standard a Model 3 Standard. Menší baterie, slabší motor a horší výbava. Pouze 18" kola, cestující vzadu přišli o displej, interiér je pouze látkový, Američané přišli o systém Autosteer, evropská verze ho má – patrně protože tady nefunguje systém FSD s vyšším stupněm autonomie. Kuriózní je střešní okno – karosérie pro něj výřez má, protože je shodná s vyššími variantami auta, ale v interiéru je okno zaslepené.
Hlavním poznávacím znakem Modelu Y Standard je chybějící světelná lišta mezi světlomety. Dosud běžné modely se nově jmenují Premium (nad nimi i nadále stojí Performance).
Musk sliboval, že levný elektromobil bude stát pod 30 tisíc dolarů (po započítání tax credit ve výši 7 500 dolarů). Jenže pak se nepohodl s prezidentem Trumpem, ten zrušil dotaci a Model 3 Standard začíná na 38 630 dolarech, Y Standard na 41 630 dolarech.
S doručením více než milion
V Česku jsme se těšili, že by levné Tesly mohly stát realisticky kolem 900 tisíc, ale dnes se Model Y Standard začíná prodávat za cenu těsně pod milion (979 990 korun) a s nezbytným poplatkem za doručení jsme na 1 005 490 korunách. Model 3 Standard zatím v nabídce chybí a není jasné, zda/kdy se objeví.
Model Y Standard v nabídce nahrazuje dosavadní Model Y RWD SR (pohon zadních kol, standard range). Ten stál 1 099 900 korun, měl udávaný dojezd 466 km a moderní LFP baterii. Model Y Standard ujede 534 km, ale baterie je patrně s chemií NMC nebo NCA, musíte počítat s nižším výkonem a slabší dynamikou (zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,2 s).