Česko je zemí včelařů. V přepočtu jich má nejvíc v EU | E15.cz

Českomoravská společnost chovatelů aktuálně eviduje téměř 64 tisíc včelařů, jejichž počty postupně rostou. „Při přepočtu včelařů na obyvatelstvo se Česko dostáváme na absolutní špičku. A to s téměř 58 včelaři na 10 tisíc obyvatel, čímž o více než tři včelaře převyšujeme druhé Slovinsko,“ uvádí Jan Krupička z analytického projektu Evropa v datech.

V počtu včelstev je Česko s 685 tisíci na evropské špici, ale chovatelé včel se potýkají se závažnými problémy, které mohou vést ke zdražení medu.

Ze studie s názvem Demografie evropského včelařského průmyslu vyplývá, že za vymíráním včel především nemoci, hladovění úlu, pesticidy či nešetrné intenzivní zemědělství. „Je to provázané. Pesticidy mohou zahubit celá silná včelstva, ale vliv má celá řada faktorů. Od nemocí, přes počasí, se zemědělstvím související rozmanitost snůšky, až po schopnost včelařů odhalit problém včas. Oslabené včelstvo je pak samozřejmě náchylnější i k nemocem,“ komentuje hrozby chovatel tří včelstev Tomáš Trubačík.

Med v Česku zřejmě podraží protože jarní úhyn včelstev a malé snůšky vedly k tomu, že na některých místech republiky včelaři nevytočili žádný med. "Snůšky byly katastrofální. Co na to mělo vliv, nevíme. Stejně tak nevíme, jak tomu předejít," uvedl Antonín Přidala z brněnské Mendelovy univerzity. Ceny medu u oslovených včelařů se koncem léta pohybují v širokém rozpětí. Standardní litrová sklenice se prodává od 120 do 400 korun.

Na opylování hmyzem jsou do určité míry závislé čtyři z pěti hospodářských plodin a lučních květin. Včely a jim příbuzný hmyz opylují přes 84 procent všech rostlin a jsou důležité až pro tři čtvrtiny evropské produkce potravin. Téměř desetina druhů evropských včel je však na pokraji vyhynutí, podobně jako i motýli a další opylovači. Proti jejich vymizení bojuje i Zelená dohoda pro Evropu.

„V rámci dohody připadne nejméně 20 miliard eur ročně na podporu rozšiřování lesů a remízků, udržování potoků a řek nebo výsadbu zeleně ve městech,“ říká Jan Krupička z Evropy v datech.

Jako důležité to vnímá i česká veřejnost. Dle květnových dat výzkumného ústavu STEM si 66 procent Čechů si myslí, že Zelená dohoda bude jasným přínosem pro ochranu české přírody.