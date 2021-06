Pandemický plán stárne, ministerstvo čeká na „světové“ pokyny | E15.cz

Ani rok a půl po začátku pandemie neaktualizovala vláda národní Pandemický plán. A to i přesto, že ji k tomu zavázala sněmovna v polovině loňského roku. Aktualizovaný plán podle opozice chyběl při zimní vlně a může chybět i při případném nástupu mutace delta. Ministerstvo zdravotnictví se hájí tím, že čeká na doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO).

„Aktualizace Pandemického plánu je v procesu. Jeho finalizace je spojená s aktuálními aktivitami WHO, která v této oblasti zpracovává široký materiál obsahující poznatky, zkušenosti a poučení z rok a půl trvající pandemie,“ uvedl mluvčí rezortu Kryštof Berka s tím, že si úřad chce počkat na doporučení zdravotnické organizace.

Mezitím kabinet využívá Typový plán pro velké epidemie z loňského října a podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se rozhoduje na základě aktuálních poznatků. Už loni se přitom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po odchodu z funkce na podzim v médiích podivoval, proč tehdejší hlavní hygienička Jarmila Rážová plán neaktualizovala, když jej dostala za úkol.

Pandemický plán rozděluje úkoly mezi všechny rezorty, hygieniky, kraje a další orgány, a to už v momentě, kdy pandemie teprve hrozí. Kdyby jej vláda dodržovala, tak by už v okamžiku, kdy se covid-19 masivně šířil v Číně, začala řešit nákup a distribuci ochranných pomůcek, zkoumala možnosti nákupu léků i vakcín, zajistila testy, připravila mediky na nasazení či připravila zemi na možná omezení. Zároveň by se aktualizovaly rezortní, krajské a další pandemické plány.

Plán, který je v mnoha směrech uplatnitelný i dnes, je však z roku 2011, kdy reagoval na šíření nemoci SARS. Ačkoli počítá s možnou další vlnou pandemie, příliš se mu nevěnuje a přeskakuje rovnou do úkolů pro postpandemické období. Ačkoli materiál upozorňuje, že při nedostatečné připravenosti zpomalí ekonomika rychleji, s masivní celosvětovou a dlouhodobou uzávěrou ekonomiky a následnými kompenzacemi nepočítá. Plán také neobsahuje pokyny pro plošné testování, trasování a očkování obyvatelstva, vakcínu mají podle něj dostat jen vymezené skupiny obyvatel.

Pirátská poslankyně Olga Richterová upozornila, že vláda dostala od poslanců za úkol plán aktualizovat už před rokem. „To, že se to dodnes nestalo, je katastrofální. Právě chybějící plán nám na podzim 2020 způsobil váhání a nakonec i ztrátu desítek tisíc životů,“ tvrdí poslankyně. „Pokud vláda čeká na doporučení WHO, tak to může být osudné zaváhání, které na podzim opět přinese nejistotu a váhání a způsobí naší zemi další vážné škody a ohrozí zdravotnictví,“ dodala.

Mutace delta, nakažlivější varianta onemocnění covid-19, se nyní šíří nejen evropským kontinentem. Podle Richterové by měla vláda detailně sledovat situaci v Izraeli, kde se mutace stává dominantní. „Je nezbytné získat data z izraelských nemocnic, do jaké míry jsou očkovaní ohroženi, či zda se mohou na očkování spolehnout. Není nač čekat, to, co se stane v Izraeli, může do několika týdnů následovat u nás,“ upozornila Richterová.