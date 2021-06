ČSSD chce novou daň z obřích majetků nad sto milionů | E15.cz

Zvláštní roční daň ve výši jednoho procenta z velkých majetků, zrušení daňových výjimek pro korporace a bankovní daň. To jsou stěžejní návrhy volebního programu ČSSD, jimiž chce strana zalátat díry ve státním rozpočtu způsobené pandemií. Socialisté by také zavedli progresivní zdanění příjmů fyzických osob nad trojnásobek průměrné mzdy. Návrh programu, který Lidový dům představí 22. června, má deník E15 k dispozici.

„Jsme jediná parlamentní strana, která otevřeně hovoří o tom, že náklady na boj s covidem a následné snižování státního dluhu bude muset někdo zaplatit. V žádném případě nedopustíme, aby to odnesla zase a jen střední třída,“ řekl šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček.

Právě program s názvem Spravedlivá země, bezpečná budoucnost je podle Hamáčka cestou, jak posílit sociální jistoty a ekonomické postavení skupin obyvatel, na které koronavirus a s ním spojená krize dopadly nejsilněji nebo jsou těmi nejohroženějšími.

Oranžoví chtějí stát, který umí pomoci lidem v nouzi, poskytuje kvalitní veřejné služby, jako jsou špičkové veřejné zdravotnictví nebo bezplatné školství, a dokáže zajistit důstojný život seniorům.

„Zabráníme zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Zároveň zachováme stávající průběžný systém financování důchodů. Musí platit, že ten, kdo celý život poctivě pracuje, bude mít spravedlivý důchod, který mu zajistí důstojný život,“ uvedla místopředsedkyně strany a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

„Program sociální demokracie dává odpovědi, jak zajistit daňové příjmy takovým způsobem, aby se na veřejných službách podíleli skutečně adekvátně všichni, nikoli jen zaměstnanci,“ dodala Maláčová.

Proto se ČSSD chystá více zdanit bohaté lidi. V programu píše o zavedení majetkové daně z „obřích majetků nad sto milionů korun“. Kromě vyššího zdanění fyzických osob s příjmy nad trojnásobek průměrné mzdy plánuje rovněž progresivní dědickou daň u jmění nad padesát milionů korun.

„V České republice je progresivita nízká. Je zde kapacita, aby se více zdaňovali bohatí lidé,“ komentuje návrhy analytik Finlord Boris Tomčiak s tím, že nůžky mezi chudými a majetnými jsou nyní rozevřené.

Zmíněné daně by přitom nejbohatší vrstvy výrazně nezasáhly. „Nic se jim nestane. Jejich životní úroveň se nesníží,“ doplňuje Tomčiak.

Zdanění se však nemají vyhnout ani bankovní domy, ČSSD oprášila i bankovní daň z aktiv. „Banky peníze mají, z technického hlediska je to snadno proveditelné,“ podotýká Tomčiak.

Hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník považuje snahu socialistů za velmi nešťastnou. Sektorová daň by podle něj výrazně znejistila investiční prostředí v Česku a znamenala by menší příliš investic ze zahraničí. Vytvořila by také nerovné podnikatelské prostředí a zdražila služby ve všech postižených oblastech. „V případě bankovní daně dojde ke snížení dostupnosti a zdražení úvěrů pro firmy i fyzické osoby,“ zdůrazňuje Zámečník.

Bankovní daň byla už několikrát ve hře. Největší tuzemské finanční domy ve snaze vyhnout se této speciální dani založily Národní rozvojový fond, který má investovat miliardové částky například do infrastruktury. Zatím však fond neproinvestoval ani korunu. Získal totiž licenci od České národní banky až v závěru minulého roku, přestože se o jeho vzniku hovoří několik let.

„Jediným účelem Národního rozvojového fondu z pohledu bank je, aby politici neuvalili sektorovou daň,“ uvádí přední pražský finančník, který si nepřál být jmenován. „Sektorová daň se po volbách určitě zavede,“ dodává s tím, že peníze na zaplacení dluhů budou shánět všichni. Po jejím zavedení se fond podle něj zavře a myšlenka vyšumí.

Z volebního programu ČSSD

Zavedení majetkové daně z majetků nad sto milionů korun se sazbou jedno procento ročně.

Progresivní dědická daň u majetků nad padesát milionů korun. Do této výše bude výše dědické daně nulová.

Zavedení daně, která bude bránit spekulacím s byty, zdaněním třetí a další nemovitosti. Zachování nízkých daní pro první a druhou nemovitost na fyzickou osobu.

Zavedení pokuty za dlouhodobě neobsazené byty a regulace služeb typu Airbnb.

Zákon o veřejně prospěšných bytových společnostech, který podle odhadů ČSSD zlevní byty až o 30 procent. Norma má umožnit výstavbu až 15 tisíc bytů ročně.

Částečné zabránění odlivu až 300 miliard korun ročně do zahraničí zrušením daňových výjimek pro velké korporace.

Zavedení bankovní daně z aktiv s progresivními sazbami.

Progresivní zdanění příjmů fyzických osob kvůli loňskému zrušení superubené mzdy a zavedení 15procentní daně. Daně by se nezvedly nikomu do trojnásobku průměrné mzdy.

Snížení DPH u základních potravin, jako jsou pečivo, zelenina, ovoce, maso nebo ryby na nejnižší sazbu.

Minimální mzda od ledna 2022 stoupne na 18 tisíc korun a o rok později na 20 tisíc.

Od ledna 2023 pětitýdenní dovolená pro všechny zaměstnance.

Zachování věku odchodu do důchodu na hranici 65 let.

Zavedení výchovného pro seniory v podobě 500 korun měsíčně za každé vychované dítě. Polepšilo by si 1,5 milionu žen.

Zvýšení rodičovské vyplácené do tří let věku dítěte na 400 tisíc korun. Nárůst porodného na 15 tisíc.

Novomanželské bezúročné půjčky až 500 tisíc korun. Za každé narozené dítě se z půjčky odepíše 100 tisíc.

Institut náhradního volna za státní svátky. V případě, že státní svátek vychází na víkend, volno připadne zaměstnancům na nejbližší pracovní den. Podobná praxe je v řadě zemí světa.

Pramen Priority ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny

