Ministerstvo zahraničí povede Hamáček. Zaorálek se ještě rozhoduje | E15.cz

„Není to rozhodnutí premiéra, ani prezidenta, ale sociální demokracie a nově zvoleného vedení. Věřím tomu, že bude strana působit srozumitelněji,“ řekl Hamáček k odvolání Petříčka, který byl velkým kritikem vládní spolupráce s hnutím ANO. „Pozici jsem nabídl Lubomíru Zaorálkovi. Je to člověk, pod kterým by se na naší zahraniční politice nic nezměnilo a nijak by se nezměnil kurz české diplomacie,“ dodal s tím, že Zaorálek nabídku zatím nepřijal.

Hamáček podle svých slov věří tomu, že se Zaorálek o nabídce rozhodne rychle, až v řádu dnů dokončí některé projekty na rezortu kultury. „Do té doby, než se rozhodne, povedu rezort já,“ řekl Hamáček. V případě, že by Zaorálek pozici vzal, na kultuře by ho nahradil poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. Ten již avizoval, že by nabídku přijal.

Není to poprvé, kdy Hamáček povede dvě ministerstva. V roce 2018 vedl vnitro i zahraničí poté, co prezident odmítl jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí. V současné vládě má dva rezorty na starosty také Karel Havlíček (za ANO), který vede rezorty průmyslu a dopravy.

Petříček se o svém odvolání dozvěděl v neděli večer na schůzce s Hamáčkem. „Předseda Hamáček mi nesdělil žádnou kritiku k mé práci. Vnímám, že je to politické rozhodnutí,“ řekl v pondělí dopoledne odcházející šéf diplomacie.

„Není tajemstvím, že jsem dlouhodobě Pražskému hradu trnem v oku,“ poukázal Petříček na postoj prezidenta Miloše Zemana, který ministra často kritizoval. Politici se neshodovali v otázce dostavby Dukovan i třeba nákupu vakcín z Ruska a Číny.

„Odcházím se vztyčenou hlavou. Vždy jsem pevně držel prozápadní a proevropské směřování naší diplomacie,“ dodal. Nový ministr zahraničí bude mít podle Petříčka během posledního půl roku do voleb na starost dotáhnutí covidpasu, který má usnadnit cestování po Evropě.

Prezident Miloš Zeman, který na návrh premiéra členy kabinetu jmenuje a odvolává, v neděli řekl, že odvolání Petříčka nebude oddalovat, navrhne-li to Babiš. S Petříčkem měl dlouhodobé spory. V rozhovoru pro Blesk.cz prezident také prohlásil, že Birke by byl vynikajícím ministrem kultury.

Výměna ministrů ČSSD přichází po víkendovém sjezdu menší vládní strany, v níž Hamáček obhájil funkci, zatímco Petříček při volbě předsedy neuspěl. Už minulý týden skončil v Babišově menšinové vládě ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), kterého vystřídal Petr Arenberger. Hrad ani úřad vlády zatím neoznámily, kdy se avizované změny v kabinetu uskuteční.