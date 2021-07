Bouřky udeřily na sever Čech. Hladiny řek prudce stoupají | E15.cz

Na severu Čech hrozí večer extrémně silné bouřky provázené přívalovými srážkami a vzestupem hladin řek a potoků, varují meteorologové. Ve Šluknovském výběžku dnes napršelo místy přes 100 litrů vody na metr čtvereční a řeky tam prudce stoupají. Intenzivní déšť spojený většinou s velmi silnými bouřkami se může do nedělního rána vyskytovat ve východní polovině Čech a až do nedělního odpoledne na Moravě a ve Slezsku. Vyplývá to z aktualizovaného upozornění, které dnes vpodvečer vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).