Dotace Oprav dům po babičce se nezmění. Stanjura má výhrady | e15.cz

I přes neshody ve vládní koalici to vypadá, že se dotační program zvaný Oprav dům po babičce spustí v září bez větších změn. Dotace určená na zateplení rodinných i rekreačních domů bude financována z Modernizačního fondu, a musela ji tak schválit Evropská komise. Ministr pro životní prostřední Petr Hladík (KDU-ČSL) věří, že to svým koaličním partnerům z ODS a TOP 09 dokáže vysvětlit.

„Program Oprav dům po babičce spadající pod Novou zelenou úsporám se spustí od letošního září. Evropská komise jej schválila včetně bonusu na dítě,“ uvedla mluvčí ministerstva Lucie Ješátková. Schvalování dotačních programů je obvykle proces trvající minimálně několik měsíců. „Ministr Petr Hladík program koaličním partnerům představuje a vysvětluje v celém kontextu, aby již nedocházelo k nepochopení některých jeho částí,“ dodala.

Program nabídne jednotlivcům dotaci až jeden milion korun ve formě zálohy na zateplení starších domů postavených do roku 2013, případně na zbourání a výstavbu nového. Dotace může čítat maximálně polovinu celkových nákladů, ke každému milionu z dotace si tak lidé musejí připravit vlastní milion. Zájemci nicméně budou moci žádat o zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen, případně získat bonus 50 tisíc korun na dítě. Lidé mohou podávat žádosti od září, podmínkou je mít v daném domě trvalé bydliště – minimálně od podání žádosti až po dalších deset let. Dotaci bude možné žádat i zpětně.

Program bude financován z Modernizačního fondu, kde jsou peníze utržené z prodejů emisních povolenek. Konkrétně se počítá s vyčleněním 40 miliard korun na opravy domů v letech 2021 až 2028, rezort očekává až 40 tisíc zájemců. Poměrně štědrý program ovšem v minulých dnech kritizovala část vládní koalice, zejména z ODS a TOP 09.

Stanjura: Dotace nebyla projednána

Ministru financí Zbyňkovi Stanjurovi (ODS) vadí, že program nebyl údajně v koalici projednán. Peníze z evropského Modernizačního fondu totiž míří podle pravidel rovnou do Státního fondu životního prostředí spadajícího pod ministerstvo životního prostředí, který si může o penězích sám rozhodovat.

Nejde tudíž o peníze patřící do státního rozpočtu. „Je to mimo rozhodovací pravomoc vlády. Mně se ten systém nelíbí. Nemůžeme ho změnit, můžeme ale změnit způsob projednávání v Česku. A to budu chtít,“ uvedl Stanjura pro server Aktuálně.cz. Stanjura doufá, že v programu ještě půjde udělat změny.

Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zase prohlásila v Hospodářských novinách, že je potřeba v programu lépe určit, kdo může o dotaci žádat. „Není možné připustit, aby se dotace týkaly i majetných lidí, kteří si mohou dům opravit za své,“ uvedla. Dotaci budou podle některých ekonomů čerpat hlavně vlastníci nemovitostí, což se může minout s cílem snížit výdaje na obživu u nízkopříjmových domácností. Hladík se podle svých slov zneužití dotace nebojí.