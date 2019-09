Důchodová komise přišla s návrhem, jak zvýšit penze ženám | E15.cz

„Komise dnes na svém jednání uzavřela jedno velké téma, jeden velký balíček, o pečujících osobách,“ řekla předsedkyně komise Danuše Nerudová. Cílem opatření je zvýšit penze především ženám, které mají průměrně o pětinu nižší důchody než muži kvůli letům, kdy nepracovaly a doma se staraly o děti či rodiče. Na konci prvního čtvrtletí podle údajů České správy sociálního zabezpečení průměrný důchod seniora činil 14 697 korun a seniorky 12 182 korun.

Důchodová komise, ve které jsou politici, odbory, zaměstnavatelé, univerzity a odborníci, tak doporučila jako jedno z opatření zavedení fiktivního vyměřovacího základu, kdy by se penze za dobu opatrování blízkých nepočítala z jejich nízkého výdělku, ale z jiné hodnoty. „Základ by se odvíjel od průměrné mzdy nebo jeho násobku, to jsou technicistní parametry, které se budou řešit v koaliční radě,“ řekla Nerudová. Druhé opatření, které komise schválila, je prodloužení takzvané vyloučené doby za péči o dítě do jeho devíti let, což by mělo rodičům usnadnit návrat do práce. Nyní je to do čtyř let. Návrhy komise by se nyní měla zabývat Maláčová na vládní koaliční radě a posléze v parlamentu.

Naopak se nenašla shoda na opatření pro stávající důchodce. „Hovořili jsme o paušální částce za každé vychované dítě v rozmezí 250 až 500 korun. Mluvili jsme i o dopadech na rozpočet. Komise ale nedokázala najít shodu,“ řekla Nerudová. Komise také odmítla další z nápadů, a to zavedení sdíleného vyměřovacího základu pro manžele, kdy by lépe vydělávající partner dorovnával důchod tomu druhému.

Na pátém zářijovém zasedání komise se měly řešit příjmy důchodového systému, k očekávanému tématu, kde dojde zřejmě k řadě kolizí, ale nedošlo. „Budeme to řešit 15. října. Začneme řešit systémové změny a začneme se zabývat příjmovou stránku důchodového systému,“ řekla Nerudová po jednání komise.