Exekuce kvůli nezaplaceným jízdenkám nebo odpadům. Poslanci chtějí omezit zadlužení dětí | E15.cz

Nezaplacené pokuty za jízdu načerno nebo telefonní účty u lidí mladších osmnácti let mohou v dospělosti přerůst ve stotisícové exekuce. Často za zadlužení svých dětí mohou rodiče, kteří jim neplatí za jízdenku do školy a následně ignorují pokuty a posílají tak své potomky při dovršení osmnácti let do svízelné situace.

Poslanci nyní s odborníky řeší, jak problém, který se týká nejméně osmi tisíc českých dětí, legislativně vyřešit. „Existuje varovné množství takzvaných dětských dlužníků i počet mladých lidí v dluhové pasti, kterým dluhy vznikly jako dětem. Aktuálně se proto zabývám věcným návrhem zákona,“ řekla deníku E15 poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD).

Politici se opírají o nálezy Ústavního soudu, který několikrát rozhodl o nepřípustnosti některých dluhů. Například řada dětských dlužníků doplatila na to, že za ně rodiče neplatili poplatky obci za odpady. Zákon o místních poplatcích totiž donedávna pouze vágně definoval, kdo má poplatky platit – dlužníkem se tak mohlo stát i novorozeně.

Po rozhodnutí Ústavního soudu byl nakonec zákon přeformulován a nyní je definováno, že tyto poplatky za děti platí rodiče. Spoustě dětí a mladých lidí však dluh novelou zákona nezmizel. „Zde by podle judikatury měly být exekuce zastavovány, ale neděje se tak,“ řekla Valachová.

Politici budou s odborníky v příštích měsících jednat o vhodných nástrojích, jak situaci řešit. Věcný návrh zákona by mohl být hotov do poloviny roku. Poslanci uvažují například o tom, že dospělým, kterým vznikly dluhy jako dětem, by mohla být část dluhu odpuštěna. U dětských dlužníků, jejichž dluhy pramení z poplatku za odpady a z regulačních poplatků, se diskutuje o možnosti zastavení exekuce ze zákona. Obě možnosti vychází z předchozích rozhodnutí Ústavního soudu.

„V zásadě jde o to, abychom zamezili tomu, aby bylo možné posílat děti do exekuce,“ řekl lidovecký poslanec Marek Výborný. „Samozřejmě by to mělo být do výše majetku těch dětí, abychom zabránili tomu, že by rodiče cíleně zadlužovali své děti,“ dodal.

Advokátka Alena Vlachová, která se zastupováním zadlužených dětí a mladých lidí věnuje, vyzývá k opatrnosti u legislativních změn. „Rozhodně bych nebyla pro nějakou plošnou amnestii dětských dlužníků. Je nutné si uvědomit, že děti mohou mít dluhy například i v důsledku vlastního úmyslného protiprávního jednání, kterým způsobí škodu,“ upozorňuje advokátka, podle které je důležité, aby byl zákon spravedlivý také k věřitelům.

„Na druhou stranu si dovedu představit určité úpravy týkající se možnosti přenosu odpovědnosti za dluhy na rodiče, pokud bude v řízení před soudem prokázáno, že dluh dítěti vznikl v důsledku zanedbání rodičovské zodpovědnosti a vyživovací povinnosti, což je typicky u jízd načerno,“ navrhuje řešení Vlachová.

"Dále v oblasti procesního práva by možná bylo vhodné, aby soudy povinně ustanovovaly dítěti procesního opatrovníka z řad advokátů v řízeních o peněžité plnění nebo ve věcech týkajících se majetkových práv, a pokud jsou proti dítěti v řízení uplatňovány takové nároky, aby soud měl povinnost informovat o řízení orgán sociálně právní ochrany dětí, který se na základě toho může zaměřit na situaci v rodině a případnou nápravu rodinných poměrů dítěte," dodala advokátka.