Firmy chtějí po státu větší podporu. Odklad sociálních odvodů nestačí, říkají | E15.cz

Odklad sociálních odvodů, které navrhla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), totiž nebude zadarmo. Za odklad budou muset firmy nadále zaplatit penále, které se snižuje po tyto tři měsíce na jedno procento dlužné částky. „V této situaci považujeme za absurdní, aby stát od zaměstnavatelů místo pomoci vybíral za odklad pojistného na sociální zabezpečení ještě nějaké penále,“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro, podle kterého je na místě odvody do podzimu úplně odpustit. Podnikatelské svazy se shodují, že takto dojde jen k odsunutí problému na později.

Za funkční podporu považují podnikatelé program Antivirus, pod kterým se skrývá kurzarbeit. Stát v něm zasaženým firmám přispívá na 60 až 80 procent mezd zaměstnanců. Vláda podporu prodloužila do konce května. To však podle odborů ani firem nestačí, příspěvek bude podle nich třeba i několik měsíců po skončení krize. „Kurzarbeit by měl být v této podobě minimálně do konce prázdnin,“ myslí si viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Předseda odborářů Josef Středula dodal, že vláda by měla dávat firmám zálohy na mzdy, a ne je proplácet zpětně. Maláčová již uvedla, že prodloužení programu není vyloučené.

Svaz průmyslu již dříve uvedl, že by podnikatelé ocenili příspěvek na úhradu fixních nákladů, například nájemného nebo pojištění. „Sociální demokracie navrhla od počátku britský model, to znamená kupříkladu 80 procent fixních nákladů. My o tom můžeme znovu zahájit diskuzi, pevně doufám, že nějakým způsobem dospějeme k řešení,“ řekla Maláčová.