Hodiny před summitem Trump–Putin: Ukrajina udeřila na ruskou loď i rafinérii
Jen několik hodin před očekávaným summitem Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce oznámil Kyjev zásah ruské nákladní lodi s municí a díly pro íránské drony v přístavu Olja. Ukrajinské drony zároveň v noci udeřily na rafinérii v Syzrani, zatímco Rusko podniklo masivní vzdušné útoky na Ukrajinu.
Zvláštní síly ukrajinské tajné služby SBU a další jednotky zasáhly ve čtvrtek ruskou nákladní loď s municí a součástmi dronů z Íránu v přístavu Olja v ruské Astrachaňské oblasti, oznámil v pátek ráno ukrajinský generální štáb. Ukrajinské drony také v noci na pátek zaútočily na rafinérii v Syzrani ležící na Volze na jihovýchodě evropské části Ruska, informovaly různé telegramové kanály. Tyto zprávy potvrdil gubernátor Samarské oblasti, v níž Syzraň leží.
Podle ministerstva obrany v Moskvě jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc na ruským územím zneškodnila 53 ukrajinských dronů. Rusko k nočním útokům na Ukrajinu použilo dvě balistické rakety a 94 dronů.
„Podle současných informací bylo zasaženo plavidlo Port Olja 4 s nákladem součástí pro drony typu šáhed a municí z Íránu. Následky zásahu se upřesňují,“ cituje Ukrajinska pravda z prohlášení generálního štábu. Tyto informace nelze ověřit. Olja je mořský přístav v deltě Volhy. Podle ukrajinského generálního štábu jde o důležitý logistický bod pro dodávky vojenského materiálu z Íránu do Ruska.
Lidé v Syzrani v noci na pátek podle ruskojazyčného serveru BBC informovali, že na tamní rafinérii zaútočily drony, ozvala se tam série výbuchů a na místě začalo hořet. Podle gubernátora Samarské oblasti Vjačeslava Fedoriščeva region čelil „masivnímu útoku bezpilotních letounů“. Na svém telegramovém účtu uvedl, že protivzdušná obrana jich podle předběžných informací 13 sestřelila. Nad regionem byl uzavřen vzdušný prostor a provoz přerušilo letiště v Samaře, uvádí BBC. V Syzrani bylo „z bezpečnostních důvodů“ dočasně omezeno fungování mobilního internetu, uvedl gubernátor. Na syzraňskou rafinérii drony útočily už letos v únoru a březnu.
Ukrajina uvádí, že cílem jejích úderů na ruskou ropnou nebo vojenskou infrastrukturu je oslabit bojeschopnost nepřítele. Někdy ovšem bezpilotní letouny zasáhnou i civilní objekty. Ruská armáda co noc na ukrajinská města podniká dronové útoky, při kterých podle úřadů napadené země ničí civilní infrastrukturu i životy běžných lidí.
Trump s Putinem se setkají na Aljašce
Americký prezident Donald Trump se v pátek ve městě Anchorage na Aljašce setká se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jednat budou o ukončení války na Ukrajině. Dvoustranný summit se odehraje v nepřítomnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V případě úspěchu rozhovorů si Trump přeje uspořádat třístranný summit za účasti nejen ruského prezidenta, ale také Zelenského, s cílem uzavřít dohodu mezi Moskvou a Kyjevem.
Trump varoval, že pokud Putin nebude po summitu na Aljašce souhlasit s ukončením konfliktu na Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné následky. Americký prezident ve čtvrtek zmínil možnost uvalení sankcí na Moskvu.
Americko-ruské rozhovory na vojenské základně Elmendorf-Richardson začnou v 11:30 místního času (21:30 SELČ) schůzkou obou hlav států mezi čtyřma očima, za přítomnosti tlumočníků. Poté má podle Putinova poradce Jurij Ušakova následovat jednání pětičlenných delegací na pracovním obědě. Na ruské straně budou Ušakov, ministři zahraničí, obrany a financí Sergej Lavrov, Andrej Belousov a Anton Siluanov a Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev. Bílý dům složení americké delegace zatím neoznámil.
Na úvod jednání Trump a Putin řeknou „několik slov“ před novináři a po summitu uspořádají společnou tiskovou konferenci, uvedl Kreml. Informaci o společné tiskové konferenci potvrdil Bílý dům. Trump však následně řekl, že pokud rozhovory selžou, možná se po nich rozhodne veřejně promluvit samostatně.
Americký prezident během jednání před rusko-americkým summitem ujistil evropské představitele, že jeho hlavním cílem je dosažení příměří a že nehodlá se svým ruským protějškem jednat o rozdělení území. Zelenskyj a jeho evropští spojenci tento týden zintenzivnili diplomatické úsilí, aby zabránili uzavření jakékoli dohody mezi USA a Ruskem, která by Ukrajinu ponechala zranitelnou vůči možným budoucím útokům.