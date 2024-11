Horkovod z Dukovan zbaví Brno závislosti na plynu. Podpoří ho i evropské peníze

„Horkovod je zásadním příspěvkem k energetické soběstačnosti Česka, stabilizaci cen tepla pro domácnosti a ke snížení emisí oxidu uhličitého,“ uvedla Lucie Šestáková, zástupkyně ČR při EU. Hlavní výhoda projektu spočívá ve snížení závislosti na zemním plynu, který dnes zajišťuje 80 procent vytápění v Brně. Příprava stavby má skončit na jaře 2027, kdy by se mohlo začít stavět.

Generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon uvedl, že při současných cenách plynu by se díky horkovodu snížily náklady na teplo o 10 až 15 procent. Horkovod by měl Brnu umožnit dlouhodobě stabilizovat ceny tepla bez rizik cenových výkyvů na trhu s plynem. „Naši odběratelé, od domácností po nemocnice, školy a úřady, by měli mít možnost spolehnout se na stabilní cenu tepla,“ řekl Fajmon.

Nyní platí Brňané za teplo asi 1200 korun za gigajoule (GJ) s DPH. „Podle aktuálních výpočtů, které máme, je reálné, že by v roce 2030 cena klesla na částku kolem 1000 korun. Každopádně můžeme téměř s jistotou říct, že v roce 2030 by ta cena měla být stabilní a nižší než jakákoli jiná cena z jiných zdrojů,“ řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Technické řešení horkovodu bude podobné systému mezi Temelínem a Českými Budějovicemi, kde potrubí vede pod zemí, což umožňuje i nadále využívat zemědělskou půdu. Člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek, který má projekt na starosti, vysvětlil, že energetická ztráta potrubí nepřesáhne tři procenta.

ČEZ se zavázal dodávat do Brna teplo nejméně 30 let a také po dobu, kdy v Dukovanech bude jaderná elektrárna. Po dostavbě nového zdroje tedy i déle. Počet bloků, které budou v elektrárně v provozu, nebude rozhodující, řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Elektrárna má podle něho do Brna ročně dodat 2000 TJ tepla. „A to by mělo fungovat, i kdyby byl jen jeden blok,“ řekl Beneš.

Evropské financování

Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 19 miliard korun, přičemž 16,3 miliardy budou investovat Teplárny Brno, zbytek ČEZ. Klíčovou část financování by podle finančního ředitele tepláren Přemysla Měchury měly zajistit evropské a státní dotace. „Počítáme, že dotace pokryjí 10,7 miliardy korun, zbylých pět miliard zajistíme formou úvěrů od institucí, jako jsou Evropská investiční banka nebo Evropská banka pro obnovu a rozvoj,“ uvedl Měchura. Další prostředky pak mají pokrýt vlastní zdroje společnosti. Dotace se očekávají z programu Státního fondu životního prostředí a modernizačního fondu.

Projekt horkovodu z Dukovan do Brna původně vznikl už v 80. letech minulého století, nakonec však nedošlo k jeho realizaci, především kvůli dlouhodobě nízké ceně zemního plynu. V reakci na nedávnou energetickou krizi byl projekt znovu oživen. ČEZ už dříve uvedl, že by měl horkovodem do Brna ročně dodat až 2000 terajoulů tepla.