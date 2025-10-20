Hyundai v Nošovicích znovu zastaví výrobu. Odboráři si stěžují na nedostatek komunikace
Automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech příští týden přeruší výrobu hned tři dny – v pondělí, čtvrtek a pátek. Na webu to oznámili odboráři a uvedli, že odstávky tentokrát nebyly s vedením závodu řádně projednány. Důvodem předchozích přerušení byla nižší poptávka po autech, nyní má rozhodnutí souviset i s plněním říjnových prodejních cílů.
Minulý měsíc bylo ve slezském závodě pět nevýrobních dní a kromě toho ještě tři nevýrobní směny. Předtím měla automobilka dva nevýrobní dny v lednu a dva v únoru.
„Koncem tohoto měsíce nás čekají další tři nevýrobní dny, a to konkrétně v pondělí 27. 10., čtvrtek 30. 10. a pátek 31. 10. 2025. Tyto dny byly stanoveny s ohledem na státní svátek (28. 10.) a splnění říjnových prodejních cílů, kdy je potřeba před koncem měsíce vyrobit konkrétní specifikace vozů," uvedli odboráři.
Jeden pracovní den
V automobilce se tak bude příští týden pracovat jen ve středu. Nadřízení zaměstnanci určí, kteří jejich podřízení i při odstávkách půjdou standardně do práce. Pracovníci, kteří zůstanou doma, dostanou 70 procent průměrného výdělku.
„Uvedené odstávky tentokráte nebyly s odborovou organizací řádně projednány," napsali odboráři.Loni slezský závod vyrobil téměř 331 tisíc aut, o 9610 vozů méně než v roce 2023. Pokles činil meziročně 2,8 procenta. Letošní plán výroby je zhruba 295 tisíc vozů.
Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Závod má přibližně 3100 zaměstnanců, dalších asi 8700 lidí pracuje pro jeho přímé dodavatele.