Inspekce hájí zákaz CBD. Do čtyř let se vyhodnotí, zda je bezpečné, říká ředitelka Götzová | e15.cz

Ředitelka odboru bezpečnosti potravin ministerstva zemědělství Jitka Götzová hájí zákaz CBD a tvrdí, že se musí bezpečnost látky v potravinách ještě zkoumat. „Takže čistě teoreticky odhadem zhruba tak do tří, do čtyř let by se mělo vyřešit, jaké množství CBD je v potravinářských výrobcích vhodné, pokud se vyhodnotí, že to vůbec v potravinách vhodné je,“ říká. Podle kritiků Česko postupuje oproti zbytku Evropy nejtvrději.

Rozhovor s Götzovou proběhl ani ne hodinu předtím, než premiér Petr Fiala vydal prohlášení, že návrh Státní zemědělské inspekce na zákaz CBD extraktu v potravinách nepovažuje za šťastný, a vyzval k hledání řešení. Ministerstvo zemědělství pak E15 potvrdilo, že odpovědi v rozhovoru považuje stále za aktuální stanovisko rezortu.

Proč dojde k zákazu CBD?

Tak musíme si nejprve říct, že to je opravdu jenom v potravinách a v doplňcích stravy, protože CBD jako takový je potravina, není to návyková látka a patří pod legislativu, která se jmenuje nařízení o nových potravinách. To znamená, že CBD nemá prokázanou historii konzumace v Evropské unii před 15. květnem 1997 a je považován tedy za novou potravinu.

Jestli to teda chápu správně, tak se zatím hledá řešení, jestli je ta potravina bezpečná, aby se volně prodávala.

Přesně tak, těch žádostí podle toho nařízení je podáno na Evropskou komisi v současné době 190. V loňském roce v květnu 2022 Evropský úřad pro bezpečnost potravin vydal stanovisko, že podle dat, která žadatelé dodali, není možné zhodnotit, jestli je v potravinách CBD bezpečný, není možné potvrdit bezpečnost a není možné stanovit, jaká dávka je v potravinářských výrobcích bezpečná. A proto musejí žadatelé dodat další data, tak aby se mohla vyhodnotit rizika a bezpečnost. To znamená, že v současné době do dodání dalších dat je hodnocení těch nových potravin – tedy s CBD – pozastaveno a čeká se, až bude k dispozici dostatečné množství relevantních dat.

Takže teď podle vás má nastat mezidobí, kdy se to zakáže prodávat oficiálně jako potravina. Až se rozhodne, co s tím, tak se tomu ta pravidla dodají, nebo se to definitivně zakáže.

Přesně tak.

Nebojíte se toho, že výrobky s CBD se budou prodávat jako dekorativní či sběratelský předmět? To vidíme třeba u kratomu nebo HHC, kde prodejci obcházejí potravinářskou inspekci a říkají, že si to jen někdo vystaví na poličku. Všichni ale tak nějak tušíme, že to je určené i ke konzumaci.

Nebojíme se toho, protože každý výrobce nebo provozovatel potravinářského podniku, pokud prodává něco, co má charakter potraviny – může to vypadat třeba jako lízátko či bonbony, sušenky – tak to nemůže označit jako sběratelský předmět. Podle definice potraviny pokud je to podobné potravině, tak je to pořád potravina. Takže i v tomto případě může SZPI proti takovým typům výrobků zasáhnout.

Bavil jsem se o tom zákazu s protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem a on si myslí, že se nic nestane. Pouze CBD a ti prodejci přejdou do šedé zóny, jako to vidíme třeba u kratomu. Pak podle něj potravinářská inspekce do těch prodávaných produtků-potravin neuvidí a nebude moci efektivně kontrolovat, co tam je za látky. Jaký na to máte názor?

S panem protidrogovým koordinátorem máme spoustu jednání ohledně přípravy legislativy jak na legalizaci konopných produktů, tak na kontrolu psychomodulačních látek. A tam si tyhle věci vysvětlujeme. Pokud by i kratom byl prodávaný jako výrobek, který by byl označen ke konzumaci, tak ho stahuje potravinářská inspekce z trhu a zakazuje ho prodávat.

Dokdy by mohlo být jasné, co s CBD udělat? Nebo dá se to třeba povolit s nějakým speciálním režimem?

Podle našich zkušeností když se žádají ještě dodatečná data pro to, aby bylo možné udělat hodnocení rizik, tak obvykle je tam vyžadována ještě alespoň tříletá časová řada. To znamená, že když v loňském roce EFSA požádala o další data, tak já předpokládám, že ještě další dva roky data budou firmy sbírat, a teprve potom se znovu otevře to hodnocení. Takže čistě teoreticky odhadem zhruba tak do tří čtyř let by se mělo vyřešit, jaké množství CBD je v potravinářských výrobcích vhodné, pokud se vyhodnotí, že to vůbec v potravinách vhodné je.

Firmy podnikající s CBD říkají, že si na to napůjčovaly miliony korun, že to zlikviduje jejich podnikání a že se to dozvěděly nečekaně z médií. Je pravda, že to bylo jako blesk z čistého nebe a nemohly to předpokládat, a že nebyla šance to vědět dopředu?

V tomhle případě musím nesouhlasit, protože každý provozovatel potravinářského podniku má povinnost, aby si zjistil, jestli to, co hodlá uvádět na trh, je v souladu s obecným potravinovým právem. A i při kontrolách, které ČZPI prováděla průběžně, tak mnoho firem dostalo opatření, že mají s námi zahájit konzultace o nových potravinách. A tyto kontrolované subjekty konzultaci zahájily. Dozvěděly se od nás, že to patří do kategorie nových potravin a že nemají své výrobky uvádět na trh. To probíhá už několik let. Argument, že si výrobci napůjčovali a nevěděli, jaká je platná legislativa, se mi nezdá úplně relevantní.

Oni říkají, že to bylo v takové šedé zóně a teďka najednou je překvapilo to rozhodnutí.

Diskuze probíhala dlouho. Do roku 2022, vlastně než Evropský úřad bezpečnosti potravin vydal to stanovisko, že to není bezpečné. Je pravda, že výrobky tohoto typu byly na trhu možná nějakým způsobem tolerovány, ale je potřeba upozornit, že i v roce 2020 americká FDA vydala stejné stanovisko, že CBD v potravinářských výrobcích vlastně nelze považovat za bezpečné, že tam určitá rizika jsou, takže já si myslím, že každý, kdo se o tu legislativu zajímal, tak věděl, že ty potravinářské výrobky není v pořádku takhle prodávat. Pak je ještě legislativa na kosmetiku a kosmetické výrobky, kde je možné CBD uvádět do kosmetiky. A v případě, že výrobci mají prokázané účinky, že CBD léčí, tak mají samozřejmě možnost ještě využít legislativu pro léčivo.

Pan Vobořil tvrdí, že se o tom dozvěděl až z médií. On předtím nebyl zpraven o tom, že se něco takového chystá, nebo spíš nehlídal tuhle agendu?

Já nemůžu za pana Vobořila hovořit, ale my máme pravidelně téměř každý měsíc s úřadem protidrogového koordinátora nějaká jednání. A tam jsme vždycky upozorňovali na to, že CBD v potravinách je nová potravina a že to není povolené. A že proti těmto potravinám postupně zahajujeme řízení. A vlastně na začátku letošního roku, konkrétně 27. února, Evropská komise společně s členskými státy vydala společné prohlášení stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, kde je tedy definitivně jasně napsáno, že potraviny s CBD jsou považovány za novou potravinu. A proto jsme se rozhodli, že uděláme plošné opatření. I toto varování, které jsme připravili pro výrobce, je příprava na to, než se opatření obecné povahy v červnu vydá. Takže jsme jim chtěli dát prostor pro to, aby tu situaci na trhu vyřešili.

Postupují takhle i jiné členské státy v Evropě? Od firem jsem slyšel, že český stát v tomhle postupuje nejdrsněji.

To bych právě neřekla. V Německu třeba probíhá velká kontrolní akce. A my jsme už od začátku letošního roku zaznamenali 30 hlášení v systému rychlého varování. A hlásí ty potraviny nejenom tedy Německo, ale i Rakousko, Nizozemsko, Belgie, Lucembursko a Dánsko. A jsou tam vyloženě opatření, kdy se stahují tyhle potraviny a doplňky stravy z trhu. Týká se to především různých CBD extraktů a různých cukrovinek.

Když se projdu centrem Prahy, tak vidím řadu prodejen CBD, automatů a podobně. Jak se na tomhle zákaz projeví? Podle pana Vobořila se nestane vůbec nic.

Ty obchody nemusejí skončit. Oni prodávají spoustu jiných výrobků, které obsahují CBD. Jsou to různé výrobky ke kouření nebo různé kosmetické produkty a krémy. Tady jde hlavně o to, aby se neprodávaly výrobky, které jsou potravinářskými výrobky a nemohly si je koupit třeba děti, protože cukrovinky, lízátka, medvídci nebo podobné výrobky jsou převážně určeny dětem. A my nemůžeme říct, že konzumace těchto výrobků je bezpečná.

Máte spočítáno, o kolik stát může přijít v tomto případě na daních? Protože jeden z argumentů je, že se to přesune do té šedé zóny, kde nedochází ke zdanění. Za nynější situace z toho má stát alespoň nějaké daňové odvody.

Když někdo něco prodává veřejně, tak předpokládám, že to bude danit i nadále. Kdybychom měli vyhodnocovat nelegální výrobu a kolik by nám to vyneslo na daních, tak to nepovažuji za relevantní.