Jak zvýšit zájem o evropské volby? Výjezdy influencerů do Bruselu

V červnu se konají volby do Evropského parlamentu a instituce hledá strategii, jak vysvětlit svou pozici ve složitých procesech Evropské unie. Jeden pilíř osvětové strategie je využívání influencerů a jejich velkého dosahu na sociálních sítích. Ti mohou mimo jiné oslovit mladší ročníky, které se vyhýbají tradičním médiím. V lednu pozvání Kanceláře Evropského parlamentu v Česku přijalo hned několik místních osobností.

Podle tiskového atašé Matěje Čadka z Kanceláře Evropského parlamentu v ČR jde o politicky nestrannou komunikační strategii. „Nedávnou studijní cestu třinácti českých content creatorů (tvůrců obsahu) do Bruselu jsme organizovali v Kanceláři Evropského parlamentu v Česku. Šlo o druhou takovou cestu v tomto parlamentním období,“ popisuje.

Informace, o koho se jednalo, kancelář nezveřejňuje, z důvodu ochrany osobních údajů. Sami influenceři se tím ale často pochlubili na sociálních sítích. Jednalo se například o influencera Timofeje Kožuchova, který vytvořil platformu Debatní deník, Petra Žaluda vystupujícího na streamech pod přezdívkou CzechCloud a influencera a tiktokera Svatopluka Bareka.

Lidi mají tendenci CzechClouda kritizovat za to, že se vyjadřuje o věcech, kterým nerozumí. A sice je pravda, že jich je fakt hodně, ale jde vidět, že Petr má zájem se učit a vzdělávat se! Tuto vlastnost mám na lidech nejraději 💖 pic.twitter.com/iXpDZx7N33 — Debatní deník 🎙 (@debatni_denik) January 28, 2024

Cílem této cesty bylo podle kanceláře přiblížit činnost Evropského parlamentu a připomenout červnové evropské volby, které mají v Česku často malou účast. V roce 2019 se jich nezúčastnilo ani 29 procent oprávněných voličů. Jen pro srovnání: Parlamentní volby v roce 2021 měly účast 65,4 procenta.

Na programu pro influencery se řešila i chystaná legislativa a řeč tak přišla třeba na akt o umělé inteligenci, zelené transformaci či migraci. „Evropský parlament jako instituce a tedy ani naše lokální kancelář tvůrcům za obsah zásadně neplatí, a to ani při dlouhodobější spolupráci. Během studijních cest po nich také žádnou tvorbu obsahu z cesty nevyžaduje,“ vysvětluje Čadek.

Volba influencerů podle témat

Výběr osobností pak probíhá podle toho, jakým se věnují tématům. „Usilujeme o to pracovat s tvůrci, kterým nejsou cizí hodnoty EU a kteří se o svá témata opravdu zajímají a informují o nich upřímným, otevřeným a autentickým způsobem. Před cestou se tvůrci musejí seznámit s naším etickým kodexem a pravidly pro tvůrce. Je však důležité zdůraznit, že osobní názory tvůrců nemohou být v žádném případě brány za stanovisko Evropského parlamentu,“ dodává Čadek.

Barbora Formelová z Asociace pro mezinárodní otázky považuje podobné akce za smysluplné.“ Například místopředseda komise Margaritis Schinas zmínil, že by lidi mohla vyzvat k účasti ve volbách Taylor Swift, a tím zvýšit účast mladých lidí, jako se to stalo například v USA. To rozproudilo debatu, že idoly mladých lidí v tomhle mohou být nápomocné,“ vysvětluje s tím, že mladí lidé už často informace konzumují převážně ze sociálních sítích místo tradičních médií.

V tomhle informačním rybníku mají pak influenceři často větší dosah než samotní novináři. „Lákavá je u influencerů autenticita. Je to jako kdyby nás k účasti ve volbách vyzývali přátelé, kterým věříte. Takové cesty mohou také více lidem přiblížit, co je Brusel a jak evropské instituce fungují,“ popisuje Formelová.

Vstřícnější pohled na Brusel

Účastník výpravy Petr Žalud – vystupující pod přezdívkou CzechCloud – přiznává, že po návštěvě Bruselu změnil na řadu věcí názor. „EU mi poskytla prostor zjistit, jak věci chodí. Zjistil jsem, že vše, co pochází z Bruselu, není nějaký diktát, ale že máme nástroje, jak legislativu ovlivnit. Mně se zlepšil pohled na úplně všechna témata, která jsme probírali,“ popsal e15. Příkladem probíraných témat jsou například Green Deal či migrace.

CzechCloud je člověk, který má na sociálních sítích stovky tisíc sledujících a před třemi lety začal intenzivně komentovat politickou agendu. Jeho videa mají často desítky tisíc přehrání. Nyní na streamech hodně času věnuje například slovenským volbám.

Pozitivní hodnotí cestu i tiktoker Svatopluk Barek. "Určitě to můj obsah ovlivňuje, ale v pozitivním slova smyslu. Všímám si, že jeden z největších problémů Bruselských institucí je komunikace o jejich fungování," vysvětluje s tím, že má najednou o problematice řešené v Bruselu lepší přehled.

Pomoc je podle mladého influencera oboustranná. "Něco se od nás ohledně fungování na sociálních sítích naučí. Zrovna při poslední cestě jsem jim dával zpětnou vazbu a rady, jak mohou zlepšit jejich video obsah na sítích, protože to je moje doména už několik let," popsal jeden z příkladů.

Loni server Euractiv.cz upozorňoval, že někteří influenceři měli přístup i na místa, kam se novináři nedostanou a kde musejí zůstat v zónách vyhrazených pro zástupce médií. Influenceři v roce 2022 mohli třeba navštívit neveřejná jednání či běžně nepřístupné místnosti. A to i když ministerstva a instituce tvrdí, že k influencerům a novinářům přistupují stejně.