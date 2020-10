Jaroslav Faltýnek je od února 2015 druhým mužem ANO | E15.cz

Dlouholetá „pravá ruka“ Andreje Babiše Jaroslav Faltýnek končí po letech ve své funkci. Stalo se tak poté, co vyšlo najevo, že Faltýnek s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou navštívili restauraci při lockdownu, navíc bez roušek.

Jaroslav Faltýnek se narodil 28. dubna v Prostějově a vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně. V historii zastával několik funkcí. Byl poslancem, předsedou zemědělského výboru Sněmovny, předsedou poslaneckého klubu hnutí ANO (vše od roku 2013) a prvním místopředsedou hnutí ANO (od roku 2015).

Před rokem 1989 pracoval jako agronom v zemědělském družstvu v Lešanech na Prostějovsku, poté zastával různé manažerské posty a působil v orgánech řady společností; v roce 2001 začal pracovat ve společnosti Agrofert, kde byl nejprve ředitelem zemědělské divize, od roku 2007 do března 2017 byl členem představenstva.

Kromě hnutí ANO byl od roku 1990 členem Zemědělské strany, kterou spoluzakládal. V letech 1995 až 2012 byl členem ČSSD. Za sociální demokracii zasedal v zastupitelstvu města Prostějova (byl jím nepřetržitě od roku 1994 do října 2018; mezi roky 2006 a 2012 byl i radním) a v barvách ČSSD byl též zastupitelem Olomouckého kraje (2000 až 2004 a 2008 až 2012).

Faltýnek byl poprvé zvolen místopředsedou hnutí ANO v srpnu 2012, v březnu 2013 funkci neobhájil. Po prvním kole nebyl zvolen ani do předsednictva. Zakladatel a šéf hnutí Andrej Babiš poté vystoupil na jeho podporu. Delegáti po této výzvě Faltýnka zvolili jedním z osmi členů předsednictva. Od února 2015 je nepřetržitě prvním místopředsedou hnutí.

lV ednu 2018 vydala poslanecká sněmovna Faltýnka a předsedu hnutí ANO Babiše k trestnímu stíhání. Policie požádala o jejich vydání již v srpnu 2017 v souvislosti s kauzou dotací pro farmu Čapí hnízdo. Sněmovna je v září 2017 vydala. V říjnu téhož roku byli oba opět zvoleni do Sněmovny, znovu tedy získali imunitu. V květnu 2018 státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a Farma Čapí hnízdo, zrušil.

Ve sněmovních volbách 2017 byl lídrem ANO na Vysočině. Pozici jedničky v tomto kraji převzal po ministru financí a poslanci Ivanu Pilném (ANO), který z čela kandidátky z osobních důvodů odstoupil.

Loni v březnu zasahovala na několika místech policie kvůli podezření z korupce v mýtném tendru, mimo jiné i ve Faltýnkově bytě.

Jeho syn Jiří je brněnským zastupitelem, byl i ve vedení městské firmy Teplárny Brno. Patřil k zakládajícím členům brněnské buňky ANO, která byla letos v červnu na Babišův návrh kvůli možnému napojení některých lidí na pochybné kauzy zrušena. Nyní je Faltýnek mladší členem nového klubu nezávislých zastupitelů.

Faltýnkův konec přišel v době pandemie koronaviru. Deník Blesk uvedl, že ministr zdravotnictví Prymula i Faltýnek byli ve středu pozdě večer navzdory zákazu v restauraci na pražském Vyšehradě. Faltýnek už se za záležitost ve Sněmovně omluvil a uvedl, že s majitelem zařízení se zná. Zatímco Faltýnek před zákonodárci řekl, že s Prymulou probíral vládní návrh na působení zahraničních vojenských zdravotníků v Česku, ministr Respektu řekl, že tématem jednání byla mimořádná opatření a také to, co by měl Prymula vylepšit z hlediska komunikace. Faltýnek ve Sněmovně řekl, že ten den se mu nepodařilo Prymulu sehnat. Protože zná šéfa dotyčné restaurace, domluvil se s ním, aby je oba nechal v salonku v zavřené restauraci.

Jaroslav Faltýnek je rozvedený a má dvě děti. Jeho koníčkem je malování, se svými obrazy se zúčastňuje charitativních aukcí.