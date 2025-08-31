Zvýšíme rodičovský příspěvek o 50 tisíc, plánuje Spolu. STAN by dávku valorizovalo podle inflace
Po zveřejnění velmi obecného volebního programu postupně nabízí koalice Spolu propracovanější kroky. Koncem týdne trojblok ODS, lidovců a TOP 09 představil opatření na podporu rodin. Místy se prolínají s body, s nimiž usilují o hlasy v říjnových sněmovních volbách Starostové a nezávislí. Hnutí ANO má představit svoji programovou nabídku začátkem září.
Konkrétním závazkem Spolu, jímž cílí na rodiny s malými dětmi, je zvýšení rodičovského příspěvku o dalších 50 tisíc korun ročně. Ze stávajících 350 tisíc by tudíž dávka stoupla na 400 tisíc. Stejné opatření už současná vláda na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) v minulosti schválila, a to s platností od ledna 2024. Opatření si tehdy vyžádalo 4,2 miliardy korun.
Dostupné školky i o prázdninách
„Podpora rodin je jedním z nejdůležitějších pilířů politiky koalice Spolu,“ říká Jurečka. Kromě nárůstu rodičovského příspěvku hodlá trojice stran prosadit rozšíření kapacit mateřských škol, dětských skupin i sousedského hlídání o 20 tisíc míst předškolní péče. Aktuálně mají například dětské skupiny kapacitu téměř 32 tisíc míst. V tomto volebním období na ně bylo vyčleněno osm miliard korun.
Ve spolupráci s obcemi chce Spolu také zajistit, aby mateřské školy měly otevřeno i během letních prázdnin. A pokud by se trojblok opět dostal k moci, podpoří podle Jurečky pracující rodiče pomocí vyšší slevy na druhé a další dítě.
„To považujeme za důležité opatření i směrem ke klesající porodnosti,“ dodává šéf rezortu práce. Dalším volebním slibem občanských demokratů, lidovců a TOP 09 je zajištění více možností pro rodiče, aby se díky rozšíření zkrácených úvazků s nižšími odvody mohli dříve vracet na pracovní trh. V současnosti podporu kratších úvazků využívá téměř 23 tisíc firem.
Slevu na dítě chystají i Starostové
Rodičům s dětmi se věnuje i program STAN. Uskupení chce zavést možnost valorizace rodičovského příspěvku na základě inflace. Nešlo by o automatickou valorizaci, ale o zmocnění vlády, která by prostřednictvím nařízení bez nutnosti souhlasu parlamentu mohla rodičovský příspěvek navýšit při splnění stanovených podmínek – například při kumulované inflaci ve výši alespoň pěti procent.
Dále by Starostové navýšili slevu na dítě mladší tří let. Připomínají, že v tomto věku zpravidla jeden z rodičů o potomka stále částečně pečuje a rodina má proto vyšší výpadek příjmu než u dětí, které už chodí do školy a oba rodiče mohou pracovat. Současně by ale STAN zrušilo slevu na nepracujícího manžela či manželku.
Hodlá rovněž odstranit limit 120 hodin měsíčně u docházky dítěte do předškolního zařízení, jehož překročení nyní vede ke ztrátě nároku na čerpání rodičovského příspěvku.
I Starostové si uvědomují nutnost rozšíření kapacit zejména dětských skupin tak, aby odpovídaly skutečné poptávce rodičů. „Kromě předškolní péče je třeba zajistit maximální dostupnost i dalších podpůrných a komunitních služeb,“ zdůrazňuje hnutí.
Zároveň slibuje zajištění dostatečné podpory pro rodiče, kteří se rozhodnou pečovat o děti delší dobu, a vytvoření vhodných podmínek pro ty, již chtějí péči o děti kombinovat s prací. V této souvislosti STAN navrhuje podporu většího sdílení péče o děti mezi oběma rodiči.
Souběžně s užším propojením státu s obcemi, jehož cílem by bylo zakládání sousedských dětských skupin, chce hnutí nasměrovat více investičních dotací do budování mateřských škol pro starší děti, a to z příslušného programu ministerstev školství a práce. Alespoň přibližnou částku ale v programu nezmiňuje.