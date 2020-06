Padne-li daň z nabytí nemovitosti, prodraží se novostavby | E15.cz

Pokud návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, který nyní projednává poslanecká sněmovna projde, budete to znamenat citelné prodražení pro ty, kteří si pořídí byt v novostavbě a budou ho financovat hypotékou. Byty v novostavbách, které najdou majitele do pěti let od kolaudace, jsou totiž od daně z nabytí osvobozeny (§ 7 Zákona o dani z nabytí nemovitých věcí).

Zjednodušeně řečeno: přijetím návrhu by došlo ke znevýhodnění kupujících novostaveb, kteří by nic nezískali a jen by nesměli využít daňové zvýhodnění hypoték.

Developerská společnost Central Group například uvádí, že každý druhý byt (v novostavbě), který prodá, je financován hypotékou: „U hypotéky na 5 milionů korun (úroková sazba 2,45 procenta p. a., délka 30 let) budou muset lidé kupující nový byt oželet úsporu ve výši 310 tisíc korun, což znamená zhruba 16 hypotečních splátek.”

Pokud návrh projde, bude platit od roku 2021. Poprvé tedy noví majitelé nových bytů pocítí toto opatření v roce 2022, kdy si nebudou moci o sumu zaplacených úroků ponížit daňový základ (řádek č. 47, odečet úroků).