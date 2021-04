Kriminalisté vyhodnotili snímky ruských agentů až v březnu, říká Zaorálek | E15.cz

O zapojení dvou agentů ruské vojenské rozvědky do výbuchů muničních skladů na Zlínsku nemá pochybnosti bývalý šéf diplomacie Lubomír Zaorálek (ČSSD), který nyní vede rezort kultury. „Riziko toho, co se odehrávalo v zemi v roce 2014, bylo obrovské. Mohlo to mít nedozírné následky. Proto byla nutná razantní a jednoznačná odpověď Rusku. Nesmírně si přeji, abychom jako Česká republika vystupovali jednotně,“ říká.

Jak vnímáte jako exministr zahraničí důvodné podezření, že dva ruští vojáci odpálili zhruba 150 tun munice na území Česka?

Účastnil jsem se jednání vlády, na němž jsem vyslechl stanoviska nejen zpravodajských služeb, ale i policie a nejvyššího státního zástupce. Jako ministr zahraničí jsem byl v těsném kontaktu se zpravodajskými službami. Nevnímám je jako instituci, ale jako konkrétní lidi, které znám. Poskytovali mi velmi cenné informace, které pro mě byly kvůli různým jednáním ve světě zásadní. Nemám pochybnosti o celé věci. Kdybych neměl důvěru v nejvyššího státního zástupce, policii a tajné služby a myslel bych si, že něco ušili, nemohl bych být ministrem.

Někteří opoziční politici tvrdí, že chybí důkazy.

Moje jistota nepramení z toho, že jsem viděl jenom nějaké fotografie. Byly nám předloženy spousty faktů. Dále se to ale vyšetřuje, takže nemohu být konkrétní.

Pro veřejnost ale kauza nemusí být úplně srozumitelná. Souhlasíte?

Mnozí si asi říkají, jestli je vůbec možné, aby na naše území vnikli dva ruští agenti a vyhodili do povětří muniční sklady. Nicméně na základě toho, co jsem měl možnost vidět, vůbec nepochybuji o tom, co se v areálu u Vrbětic i jinde v Česku odehrálo.

Co je potřeba v dalších dnech dělat?

Musíme být nadále iniciativní vůči našim spojencům v EU a NATO a držet se strategie, kterou naplňujeme. Zároveň musíme ve vztahu k Rusku držet komunikační kanál.

Je to ještě možné po rozhodnutí vyhostit dalších více než šedesát pracovníků ruské ambasády v Praze, jakkoliv se většina politických stran shoduje, že šlo o adekvátní reakci?

Riziko toho, co se odehrávalo v zemi v roce 2014, bylo obrovské. Mohlo to mít nedozírné následky. Proto byla nutná razantní a jednoznačná odpověď Rusku. Samozřejmě si nesmírně přeji, abychom jako Česká republika vystupovali jednotně.

Úplně se to ale nedaří. Například stále není jasné, proč měl vicepremiér Jan Hamáček cestovat do Moskvy. Jeho vysvětlení, že se mělo jednat o zastírací manévr, premiér Andrej Babiš nepotvrdil.

Pan Hamáček trávil celé dny s představiteli zpravodajských služeb a s dalšími odborníky, byla to situace vyžadující krizový management. Všichni, kteří byli v tom týmu, jeho slova potvrdili. Nemám důvod jim nevěřit. Společně vytvářeli strategii toho, co dělat, jak reagovat.

Vláda několik týdnů čelila kritice opozice, že chce vtáhnout Rosatom do tendru na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, a to přesto, že zpravodajské služby byly proti. Tento týden ale následoval obrat o sto osmdesát stupňů. Předchozí vstřícnost kabinetu vůči Rusku byla také zastíracím manévrem?

Dopad případu ruské vojenské rozvědky GRU na vyřazení Rosatomu je pochopitelný a logický. Někdo si může klást otázku, proč vyšetřování výbuchů muničních skladů trvalo tak dlouho a najednou se objevily závěry. Není ale překvapující, že se takové případy vyvíjejí dlouho.

Proč?

Pyrotechnici ukončili práce ve Vrběticích až loni na podzim a do té doby nebylo možné se tam pohybovat a sbírat důkazy. Navíc v materiálu zpravodajských služeb, který jsme dostali na jednání vlády k nahlédnutí, stálo, že Kriminalistický ústav vyhodnotil fotografie oněch dvou ruských rozvědčíků až letos v březnu. Na některých snímcích byli zarostlí, na jiných holohlaví. Nebylo na první pohled jasné, že to jsou totožní muži, kteří spáchali útok v Salisbury. Bylo nutné to jasně potvrdit. Že se to podařilo před měsícem, je pro mě další důležitý časový údaj. Nekladu si tedy otázku, proč byla veřejnost o důvodném podezření ze zapojení GRU do výbuchů informována až minulou sobotu.

Ministrem zahraničí jste byl v letech 2014 až 2017. Pamatujete si na podrobnosti spojené s výbuchy ve Vrběticích, o nichž tehdejší vláda opakovaně jednala?

Vím, že už v té době byla svědectví expertů, kteří ve Vrběticích byli. Říkali, že uskladněný vojenský materiál nemohl sám od sebe vybuchnout, a to dokonce ani po pádu z výšky. Podle nich se stalo něco těžko vysvětlitelného, co nemůže souviset s neodbornou manipulací nebo nějakou nehodou. Už tehdy prorokovali, že objasnění bude velmi obtížné. Tušilo se, že někdo musel sklady vyhodit do vzduchu. Nepozastavoval bych se tedy nad tím, že vyšetřování trvalo dlouho. Naopak považuji za velký úspěch, že se všechno objasnilo.

Odhadnete další vývoj?

Událost má dopady nejen na ČR, ala na celý středoevropský prostor. Není to epizoda, nad níž se brzy zavře voda. Navíc podobných muničních skladů vyletělo do vzduchu více. V letech 2014 a 2015 se to stalo také v Bulharsku. Musíme o tom mluvit se všemi spojenci a partnery, protože se rozhoduje o tom, jak a v jakých poměrech budeme v dalších letech existovat. Co je tady dovoleno a co už nikoliv. I proto jsem rád, že se kauza vyšetřila.