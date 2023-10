Maďaři chtějí placenou kampaní ovlivnit názor Čechů na migraci | e15.cz

Maďarsko platí na videoportálu YouTube protimigrační kampaň, která má za cíl ovlivnit i veřejné mínění v Česku. Budapešť se sama sebe snaží vyjevit v co nejlepším světle jako ochránce před „nebezpečnými“ migranty. Video ukazuje pouze útoky na hlídky podél maďarského plotu na hranicích.

Už téměř milion uživatelů YouTube vidělo zneklidňující klip záběrů maďarských pohraničníků. Bez uvedení kontextu jsou na něm viděni migranti, kteří útočí na hlídky a snaží se dostat přes plot. Vše je doprovozeno dramatickou hudbou s jasným anglicky psaným vzkazem: „Maďarsko bude bránit své hranice“.

Na youtubovém kanálu maďarského parlamentu je klip výjimečně v angličtině právě proto, že cílí na zahraniční publikum. Dosažení kolem milionu přehrání u kanálu se sotva 71 tisíci sledujícími by nebylo možné bez finanční injekce do propagace, která se může pohybovat ve stovkách tisíc korun. Jednou z destinací, kam videokampaň míří, je i Česká republika. S klipem se během používání YouTube setkal i redaktor tohoto článku. To, že kampaň míří i na tuzemské uživatele navíc dokazují transparentní data Googlu, který YouTube provozuje.

Znamená to tedy, že někteří čeští uživatelé YouTube, kteří mají zapnuté reklamy, mohou při přehrávání videa vidět právě tuhle „reklamu“ s útoky na maďarské oplocené hranice.

Internetovou kampaň navíc Budapešť spustila ve chvíli, kdy se i v Česku mluví o posilování kontrol na hranicích kvůli zvýšenému počtu migrantů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) oznámil, že země zavádí například kontroly se sousedním Slovenskem.

Milion přehrání za pár dní

Kampaň maďarského parlamentu na youtubové stránce Magyarország Kormánya začala 28. 9. 2023 a probíhá už několik dní. Počet přehrání se na kanálu v posledních dnech z trojnásobil ze zhruba 50 tisíc na 150 tisíc, což mimo jiné dokazuje i příliv peněz do propagace obsahu. Navíc roste výrazně jen toto anglicky zpracované video. Ostatní obsah na youtubovém kanálu je především maďarský a určen pro domácí publikum.

Transparentní nástroje Googlu ukazují, na koho je mimo jiné i reklama cílena.Autor: Google

Maďarský parlament ani ambasáda v Praze na dotazy redakce e15 nereagovaly. Google upozornil na podmínky využívání své služby, které podle všeho maďarská reklama neporušuje. „Všechny reklamy, které běží na naší platformě, musí také dodržovat naše zásady pro reklamy, které výslovně zakazují nenávistné projevy, prokazatelně nepravdivá tvrzení týkající se voleb a umožnění nečestného jednání (mimo jiné),“ vysvětluje Google ve svých podmínkách.

Zelená čísla vpravo ukazují, jak se počet přehrání po začátku kampaně na kanálu ztrojnásobil. Většina přehrání připadá na migrační video.Autor: YouTube/socialblade.com

Podle Googlu v odpovědi pro e15 tato reklama nespadá ani do škatulky pro volební reklamy v rámci EU. „Není v ní uvedena politická strana, současný volený funkcionář nebo kandidát do Parlamentu EU nebo na volenou národní funkci v členském státě EU, ani otázka pro referendum,“ vysvětluje technologický gigant. Maďarsku nicméně stále pevnější rukou vládne Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Úřady se do velké míry jejímu vlivu podřizují a jsou dlouhodobě kritizovány z postupného naleptávání demokratických procesů.

Téma migrace je pro Orbána zásadní nejen na domácí půdě, ale hlavně na té evropské. Česká republika spolu s Polskem, Maďarskem a Slovenskem patří do Visegrádské skupiny (V4), která se proti migraci zásadně stavěla. Poslední dobou ale vztahy uvnitř skupiny, která měla za cíl zvýšit evropský vliv těchto středoevropských zemí, značně ochladly. Důvodem je třeba válka na Ukrajině, kde se Maďarsko stále hlasitěji staví proti pomoci napadené zemi, což nahrává agresorovi, tedy Ruské federaci.