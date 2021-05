Na důchody brzy nebude. Reforma Maláčové je u ledu, opozice chystá vlastní | E15.cz

Pokud se do roku 2030 nepodaří přijmout penzijní reformu, která zásadně překope příjmy i výdaje důchodového systému, budou se muset důchody plošně snížit až o 15 procent, vypočetli už před pandemií ekonomové. Vládě Andreje Babiše (ANO) se velmi pravděpodobně nepodaří do konce funkčního období reformu přijmout. Úkol tak zůstane na nové vládě po podzimních volbách. Ať bude u moci ANO, či současné opoziční bloky, v reformě předložené ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD) pokračovat nebudou.

Do voleb zbývá jen pět měsíců a reformu Maláčové zatím neprojednala ani vláda, byť je zákon připravený v paragrafovém znění a prošel připomínkami rezortů. Není tajemstvím, že s reformou nesouhlasí ministryně financí Alena Schillerová (ANO), jejíž spolupráce je klíčová pro hledání nových příjmů důchodového systému. Babiš už loni na podzim uvedl, že reformu vláda nepřijme, přestože ji má v programu.

Shoda s Maláčovou

Myšlenky vzešlé z důchodové komise, kterou pod dohledem Maláčové vedla rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, ale chtějí opoziční bloky ve svých návrzích použít. Jak Piráti a STAN, tak trojkoalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) například počítají se zavedením zaručeného minimálního důchodu. Zatímco Maláčová hovoří o deseti tisících korunách, opozice přesné číslo nenabízí.

„Mělo by se vycházet procentuálně z průměrné mzdy,“ řekla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Pokud se to číslo mění jen zákonem, pak to za rok za dva kvůli inflaci a dalším faktorům neodpovídá realitě,“ dodala.

Oba bloky také chtějí stejně jako Maláčová prosadit zřízení on-line účtu, ve kterém by každý občan měl informace o výši svého budoucího důchodu – a podle toho se mohl zařídit například spořením. „Již na Komisi pro spravedlivé důchody jsme přišli s tezí založení státního nebo veřejnoprávního fondu, kde si budou moci lidé dobrovolně spořit,“ řekla za Piráty poslankyně Olga Richterová. Trojkoalice Spolu chce zatraktivnit spoření například zavedením účtu dlouhodobých investic, který prosazuje i Schillerová.

Podpora zásluhovosti

„Chceme hájit princip zásluhovosti, aby se lidem do důchodu promítlo, jak aktivní v životě byli a kolik vydělávali,“ řekla Pekarová. Trojkoalice chce také zavést dobrovolný společný vyměřovací základ manželů a počítá s bonusem za vychované děti. Kromě toho chce podobně jako Maláčová snížit dobu potřebnou pro získání důchodu ze 35 na 25 let.

Piráti by rádi odměnili pracující důchodce. „Chceme zvýšit odměňování lidí, kteří dobrovolně pracují i v důchodovém věku. Senioři by měli odvádět i nižší sociální pojištění,“ řekla Richterová. Piráti počítají se zavedením fiktivního vyměřovacího základu nebo prodloužením vyloučené doby, což by mělo kompenzovat lidem roky strávené výchovou dětí. Opoziční koalice se shodují v tom, že by lidé v rizikových profesích měli odejít do penze dříve.

Odkud vzít peníze

Přestože opozice Maláčovou často kritizuje, že neřeší příjmovou stránku důchodového systému, ve svých volebních programech o mnoho více nenabízí. Už nyní je jasné, že se budou muset penze doplácet z daní, není ovšem jasné z jakých. „S ohledem na demografický vývoj bude nevyhnutelné zapojit do financování důchodového systému daňové příjmy. Ve spolupráci s ministerstvem financí navrhneme zdroje pro důstojné důchody,“ uvedla pouze Richterová.

Opozice nechce zakládat nové důchodové komise. Piráti chtějí vytvořit Radu pro udržitelné důchody, která má představovat institucionální platformu pro přípravu reformy.

Změny v důchodech