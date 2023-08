O předčasný důchod je obrovský zájem. Mimořádné valorizace skončí | e15.cz

I letos se chystají desítky tisíc lidí odejít z ekonomicky aktivního života na odpočinek. Důvodem je vládní zpřísnění podmínek pro předčasný důchod, které má platit od září. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) obdržela od ledna do konce července téměř 69 tisíc žádostí, na něž se vztahují ještě stávající pravidla. Když bude zájem pokračovat dosavadním tempem, může už tento měsíc padnout loňský rekord. Za celý minulý rok se pro předčasnou penzi rozhodlo více než 80,5 tisíce občanů.

„Počet žádostí o předčasný důchod je v porovnání s měsíci předchozích let vyšší,“ potvrdila mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová. Pokud se žadatelé stihnou zaevidovat včas, polepší si podle odhadů expertů jako penzisté v průměru o stokoruny měsíčně.

Od loňského ledna do července evidovala správa 18 tisíc žadatelů, tedy téměř čtyřikrát méně než letos. Až do září čísla nevybočovala z průměrů okolo dvou až tří tisíc registrací měsíčně, v posledním čtvrtletí však prudce stoupla. Například v listopadu si o předčasnou penzi zažádalo přes 24,5 tisíce lidí.

Zatímco loni vyvolaly nebývalý zájem dvě mimořádné valorizace důchodů, které vyšroubovaly starobní penze včetně předčasných o několik tisícikorun nahoru, letos jsou možným důvodem chystaná omezení. Ta mají zabránit prohlubujícímu se schodku důchodového systému, jemuž má jen letos chybět šedesát miliard korun. Výsledný deficit by nabobtnal o dalších pětatřicet miliard v případě, že Ústavní soud vyhoví opozici a zruší změny, které na jaře prosadil kabinet.

Dřívější důchod se vyplatí

Podle odborníků se lidé v předdůchodovém věku nemají zdráhat dosavadní podmínky využít a nechat se v nejbližších dnech u ČSSZ zapsat. Stačí požádat o vyměření předčasné penze s odloženou výplatou, a to vyplněním a podáním formuláře s názvem Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění. Umožní to dál pracovat a z ekonomicky aktivního života odejít až o několik měsíců později, kdy bude jasné, jak nová pravidla ovlivní výši budoucích příjmů.

Pokud však budou zájemci s podáním tiskopisu váhat, mohou se připravit o peníze. „Lze se rozhodnout podle toho, jak to na podzim dopadne,“ uvedl důchodový poradce Martin Kohoutek. Teprve po schválení změn se ukáže, zda bude výhodnější předčasná, nebo řádná penze, na níž by člověk nastoupil od ledna či v průběhu příštího roku.

Jisté je v současnosti pouze to, že tak výhodný jako loni už předčasný důchod alespoň v příštích několika letech nebude. Letos se penze mimořádně valorizovaly jen jednou, další takový krok je vzhledem ke klesající inflaci prakticky vyloučený. Ministerstvo práce a sociálních věcí navíc zveřejnilo odhad pravidelného lednového růstu penzí. V průměru se mají zvednout o 400 korun, což je o polovinu méně oproti předchozím rokům.

Předčasný důchod čekají změny

Opozice je přesvědčena, že příčinou pokračujícího zájmu o předčasný důchod jsou vládní zpřísnění. „Vše, co se děje kolem státního dluhu a státního rozpočtu, se týká penzistů,“ míní poslanec ANO Aleš Juchelka.

Nově se má odcházet na odpočinek nejvýše tři roky před řádným termínem, dosud platil pětiletý strop. Nárok na to budou mít ti, kteří pracovali a platili odvody 40 let, přičemž nynější limit je 35 let. Zároveň se nebude valorizovat procentní výměra předčasného důchodu.

Od příštího ledna se pak mají penze nadále zvedat o inflaci, avšak jen o třetinu, nikoli o polovinu růstu reálné mzdy. Příjmy seniorům v řádu stokorun měsíčně však sníží především skutečnost, že se výdělky propadají a zmírňuje také inflace.

Mimořádné valorizace hodlá vláda nahradit dočasnými příspěvky, které bude stát vyplácet automaticky k penzi při vyšší než pětiprocentní inflaci. Nebudou tedy trvalou součástí důchodu, takže se nepromítnou do pravidelné lednové valorizace.

Počty žádostí o předčasný důchod

2018 26 645

2019 28 183

2020 36 487

2021 30 006

2022 80 653

2023 68 887 (do konce července)

Pramen ČSSZ