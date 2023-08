Předčasný důchod 2023: Komu se vyplatí? Změny podmínek přehledně | e15.cz

Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí týkající se úpravy předčasných důchodů a valorizací. Ten mění pravidla navyšování důchodů a podmínky odchodu do předčasného důchodu. Zákon nyní čeká projednání Senátem, kde by se mohl dostat na řadu již příští týden. Změny by mohly začít platit již od září 2023.

Po legislativních změnách bude předčasný důchod méně výhodný než nyní. Dle koalice jsou však navrhované změny nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost a spravedlivé nastavení důchodového systému.

Valorizace od roku 2024

Důchody budou i nadále pravidelně každoročně navyšovány. Hlavní změna spočívá v revidovaném způsobu valorizace důchodů, který má být spravedlivější a zejména udržitelný.

„Důchody jsou nyní v poměru vůči průměrné mzdě nejvyšší v celé historii. Po červnové valorizaci dosáhl průměrný starobní důchod částky 20 200 korun měsíčně. Přepokládáme, že v lednu to bude dokonce 20 700 korun. Cílem nového systému je také předejít prohlubování rozdílů mezi bohatšími a chudšími důchodci,“ řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Důchody budou stále pravidelně navyšovány od prvního ledna – navýšení bude plně kompenzovat inflaci a také třetinu růstu reálných mezd, stejně jako tomu bylo do konce roku 2017. Návrh však obsahuje i zavedení dočasného přídavku k důchodu jako nové formy valorizace důchodů v mimořádném termínu. Zákonné úpravy navíc počítají s omezením valorizace pro předčasné důchodce až do dosažení řádného důchodového věku pouze o zvýšení základní výměry.

Předčasný důchod maximálně o tři roky dříve

Nyní platí, že kdo má řádný důchodový věk vyšší než 63 let, může do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech. Kdo má řádný důchodový věk nižší než 63 let (týká se žen, které vychovaly více dětí), může odejít do předčasného důchodu nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Návrh změn počítá i s tím, že bude umožněno odejít do předčasného důchodu maximálně tři roky před dosažením důchodového věku.

Vyšší krácení za předčasnost

Aktuálně platí, že krácení výpočtového základu za každých započatých 90 kalendářních dní je 0,9 procenta za období prvních 360 kalendářních dnů, 1,2 procenta za období od 361. do 720. kalendářního dne a 1,5 procenta od 721. kalendářního dne. Nově dojde ke zvýšení intenzity krácení procentní výměry na 1,5 procenta výpočtového základu za každých 90 dní, které budou chybět do dosažení důchodového věku.

Další podmínka: Doba pojištění 40 let

Další změna spočívá v navýšení doby pojištění. K tomu, aby byl přiznán předčasný důchod, bude vyžadována doba pojištění trvající minimálně 40 let. Dosud stačilo 35 let.

Procentní výměry předčasných starobních důchodů se poprvé zvýší až od ledna kalendářního roku následujícího po roce dosažení důchodového věku.

Vyplatí se předčasný důchod podle nových podmínek?

„Cílem těchto změn je omezit vysoký počet odchodů do předčasného důchodu a zajistit, aby byla tato možnost využita pouze ve specifických případech, nikoli jako standardní volba pro vysoké procento žadatelů o důchod. Zabrání se také tomu, aby odchod do předčasného důchodu byl výhodnější než odchod do důchodu řádného,“ zdůraznil Marian Jurečka.

Nová pravidla budou platit nejpíše od 1. září 2023. Zavedení podmínky získání 40 let pro nárok na předčasný důchod bude mít ale o jeden rok účinnost odloženu z důvodu přípravy na jeho implementaci.