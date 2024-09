Hladiny Malše a Blanice se mohou opět zvedat, Lužnice stoupá pomaleji

Na jihu Čech by se mohly opět lehce zvedat hladiny Malše nebo Blanice. Na Šumavě a v Novohradských horách totiž opět intenzivně prší. Hladina Lužnice proti předpokladu nestoupá tak rychle. Ve Veselí nad Lužnicí se proto možná lidé nebudou muset evakuovat. Po zasedání krajského krizového štábu to řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

„Dostali jsme informaci o vývoji srážek. Nejvíce jich bude na Šumavě a v Novohradských horách, což znamená, že situace se může na některých tocích ještě zhoršovat. Na Malši a Černé velmi pravděpodobně přijde další vlna, kdy se hladina zvýší, ale neměla by nastoupat do úrovně jako před dvěma dny,“ uvedl hejtman.

Na Malši bude jiná situace v její spodní části pod římovskou přehradou. V Českých Budějovicích nebo v Roudném, kudy řeka protéká, by se hladina zvyšovat neměla, což způsobí regulace odtoku římovské nádrže.

Na jihu Čech prší od čtvrtka, srážky by měly ustat v úterý. Zvýšení Blanice ovlivní i situaci pod husineckou přehradou, která od nedělního rána přetéká bezpečnostním přelivem. „Přítok do nádrže bude narůstat. Dostane se přibližně na 50 krychlových metrů za vteřinu, což se promítne v přelivu. Znamená to, že pod přehradou v Husinci, Strunkovicích nad Blanicí nebo v Bavorově se hladina kolem půlnoci opět zvýší,“ uvedl Kuba. Hydrolog českobudějovického meteorologického ústavu Tomáš Vlasák dodal, že voda v husinecká přehradě už se sice nedá nijak regulovat, ale zvýšení Blanice pod nádrží by nemělo být tak výrazné jako v noci na neděli. Tehdy se řeka dostala ze svého koryta.

„Příznivě se změnila situace na Lužnici. Zatímco v neděli to vypadalo na padesátiletou vodu, nyní to odhadujeme na desetiletou vodu. Ovlivnil to velký rozliv řeky do krajiny,“ uvedl Vlasák. Horní část Lužnice teče neobydlenými místy. Řeka se tak při povodních může rozlít do luk a polí. První větší město na Lužnici je Veselí nad Lužnicí, kde je soutok s Nežárkou. „Očekáváme, jak se tam řeky budou chovat. Zdá se, že řeky plní pomaleji, což je zpráva do Veselí nad Lužnicí, že riziko pro město se snižuje. I když ho ještě nemůžeme považovat za nulové,“ uvedl Kuba.