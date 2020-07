Sněmovnu čeká střet o jesle a dětské skupiny | E15.cz

Kolaps předškolní péče v Praze, znemožnění návratu rodičů do práce a vyhozené stovky milionů korun. Tyto negativní jevy přinese podle pražského magistrátu novela zákona, která počítá se zánikem dětských skupin a jejich nahrazením jeslemi. V pondělí ji schválila vláda. Předloha nyní míří do Poslanecké sněmovny. Zákonodárci opoziční ODS, Pirátů, lidovců a TOP 09 budou hlasovat proti změnám.

„Dětské skupiny se v praxi osvědčily a jejich transformace je zbytečná, nehospodárná a nezaručuje žádný výchovně vzdělávací přínos,“ stojí ve vyjádření hlavního města.

Podle vládní novely mají stávající dětské skupiny, které řeší problém nedostatku míst ve školkách, v nynější podobě přestat existovat do konce srpna 2024. Nahradí je jesle pro děti od půl roku do tří let s přísnějšími pravidly. Vláda ANO a ČSSD a komunisté, kteří kabinet podporují, chtějí, aby tyto jesle vznikaly hlavně v mateřských školách. Na místo pro potomka rodičů, kteří pracují či studují, by přispíval stát. Příspěvek i nejvyšší možnou úhradu od rodičů by každoročně stanovovala vláda nařízením.

Dětských skupin v Česku funguje více než tisícovka, je v nich asi 15 tisíc míst. Zhruba pětina zařízení pro 2700 dětí je v Praze.

„Pokud by došlo k zrušení dětských skupin, může to znamenat kolaps kapacit zařízení předškolní péče na území Prahy. Zásadně by to také znemožnilo návrat rodičů, zejména matek, které tyto služby využívají, do zaměstnání,“ řekl radní pro školství Vít Šimral (Piráti). Plánované změny označil za nelogické.

Vláda argumentuje tím, že dětské skupiny jsou hrazeny z evropských peněz. Jejich čerpání skončí v polovině roku 2022. Příspěvek na místo dnes činí 9800 korun. Jakou částku by poskytoval stát a kolik by mohli hradit rodiče, však není z novely zákona jasné. V podkladech k předloze ministerstvo práce a sociálních věcí předpokládá příspěvek pět tisíc, anebo sedm a půl tisíce korun měsíčně.

Z evropských peněz se dotují inovativní projekty, které by měly po skončení podpory dál fungovat. Vládou chystané změny změny proto jdou proti původnímu poslání, tvrdí Praha. Magistrát do skupin investoval asi 225 milionů korun a v září chce vyzvat žadatele, aby se ucházeli o dalších sto milionů na navýšení kapacity.

Metropole nesouhlasí ani s další změnou, kterou navrhuje kabinet, tedy aby v jeslích pracovali jen zdravotníci a vyškolené chůvy. „Už teď máme nedostatek zdravotnického personálu. V dětských skupinách pracují i pedagogičtí pracovníci a není s tím žádný problém,“ uvedla radní pro zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).