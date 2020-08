Pompeo a Petříček jednali i o postavení EU a USA vůči Číně | E15.cz

Vztahy mezi USA, Evropskou unií a Čínou nebo rozvoj ekonomické spolupráce byly náplní jednání ministrů zahraničí Tomáše Petříčka a Mikea Pompea v Plzni. Český ministr po diskusi v pivovaru Plzeňský Prazdroj řekl, že USA i Evropa by měly mít know-how například pro samostatný vývoj umělé inteligence. Neexistoval by tak jeden dominantní hráč určující pravidla, kterým by byla Čína. Vztahy s ní podle Petříčka musí být nastaveny výhodně pro všechny strany. V současnosti se podle něj nedaří zajistit pro evropské či americké firmy na čínském trhu takové podmínky, jaké mají čínské subjekty na evropském trhu.