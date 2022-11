Pracující či podnikající důchodci si v průměru polepší o 16 tisíc ročně. Vláda jim sníží odvody | E15.cz

Aktuálně je v Česku zhruba 270 tisíc lidí, kteří pobírají starobní důchod, a přitom provozují nějakou výdělečnou činnost. Celkově stát vyplácí téměř 2,4 milionu starobních penzí.

„Úprava znamená jak větší finanční výhodnost pro pracující seniory, tak i výrazné zjednodušení pro zaměstnavatele. Ti sníží pojistné a zaměstnanci přímo vyplatí vyšší čistou mzdu, protože pojistné na důchodové pojištění placené zaměstnancem klesne na nulu,“ uvedl mluvčí ministerstva práce Jakub Augusta. Další výhodou pro ekonomicky aktivní penzisty tak bude, že peníze dostanou okamžitě ve výplatě mzdy.

Nyní mohou lidé v důchodu, kteří jsou zaměstnaní či podnikají a odvádějí penzijní pojištění, žádat vždy po 360 odpracovaných dnech o mírné navýšení důchodu o 0,4 procenta. Tento bonus má od příštího července být nahrazen právě odpuštěním pojistného, které se odvádí ve výši 6,5 procenta hrubé mzdy. Zákonnou úpravou tak vláda sníží sazbu tohoto odvodu z 29,2 procenta na 22,7 procenta.

Od poloviny příštího roku tedy z každých vydělaných 10 tisíc korun zůstane pracujícím seniorům 650 korun, o něž jim vzroste čistý výdělek. Jejich roční příjem je nyní podle údajů České správy sociálního zabezpečení v průměru 240 až 250 tisíc korun ročně. „Za každý rok tak získají kolem šestnácti tisíc korun navíc,“ potvrdil Augusta.

Podle odhadů ministerstva by opatření nemělo mít zásadní dopady na příjmy státního rozpočtu, přesněji na důchodový systém. Ten se vlivem rostoucího počtu penzistů a letošními dvěma mimořádnými valorizacemi důchodů potýká se stále větším deficitem.

Zatímco letos si stát musel na starobní, invalidní nebo na pozůstalostní důchody půjčit 36 miliard korun, napřesrok to bude skoro dvojnásobně více. Z návrhu státního rozpočtu na příští rok plyne, že výdaje na penze převýší příjmy ze sociálního pojištění o rekordních 63 miliard korun.

„Snížení výběru pojistného bude znamenat dopad na státní rozpočet ve výši čtyř až čtyř a půl miliardy korun ročně. Vycházíme z předpokladu stejného počtu pracujících důchodců jako v současné době,“ dodal mluvčí rezortu práce. Úřad očekává, že nový motivační prvek zvýší počet penzistů na trhu práce, a tím vzroste inkaso daně z příjmů. Celkové dopady na takzvaný důchodový účet si však ministerstvo netroufá odhadovat.

Pracovních příležitostí by měl být podle odborníků dostatek i vzhledem ke stávající situaci způsobené nízkou nezaměstnaností, kdy stát i firmy obtížně hledají posily. „Starší pracovníci patří k nejloajálnějším zaměstnancům, disponují velkým smyslem pro odpovědnost,“ uvedl Jan Nedělník ze společnosti Comdata Czech.

Podle celorepublikových údajů byl přivýdělek k důchodu ještě v roce 2018 doménou mužů. Český statistický úřad však letos zjistil, že začaly převažovat ženy. Ekonomicky aktivních jich je o čtyři tisíce více. Důchodový věk mužů je nyní 63 let a 10 měsíců. U žen závisí vedle roku narození i na počtu vychovaných dětí.

Nejvíce lidí zaměstnaných v penzi aktuálně působí ve vzdělávání, zdravotnictví, sociální péči a ve zpracovatelském průmyslu. Senioři však nacházejí uplatnění také v odvětvích, jako je velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování či v zemědělství. Větší zájem je o ty s vyšším dosaženým vzděláním.

Poměrně častým jevem je však výrazné podhodnocení pracovníků v důchodovém věku oproti mladším zaměstnancům. „Za odvedenou práci by senioři měli dostávat stejné platové ohodnocení, jaké by dostal kterýkoli jiný mladší kolega, a to včetně benefitů. Lidé v důchodovém věku dále oceňují například zkrácené úvazky či flexibilitu pracovní doby,“ řekla Terezie Šmídová z neziskové organizace Život 90.