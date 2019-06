Praha dá rekordní částku na cyklostezky | E15.cz

Hlavní město dosud nikdy nevydalo na cyklistickou infrastrukturu tolik finančních prostředků jako letos. Magistrát Prahy do ní investuje skrze městskou firmu technická správa komunikací 121 milionů korun. Oproti loňsku to je o 48 milionů více, proti předloňsku je to nárůst o 103 milionů.