Zemědělské organizace států střední a východní Evropy včetně české Agrární komory (AK ČR) vyzvaly zemědělce, aby dnes na protest proti agrární politice Evropské unie či přílišné byrokracií vyjeli k hraničním přechodům či jinak dali najevo svou nespokojenost. Zapojit by se měli zemědělci z Česka, Slovenska, Maďarska, Polska a některých pobaltských a balkánských států.

Demonstranti žádající lepší podmínky pro zemědělce v posledních týdnech komplikovali dopravu a blokovali hranice mimo jiné ve Francii, Německu, Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Španělsku či Portugalsku. Protesty souvisí nejen se snahou Evropské unie čelit změnám klimatu, ale i s otevřením trhu pro levné ukrajinské produkty, což má pomoci Ukrajincům čelícím ruské vojenské agresi.

Kdy začínají čtvrteční protesty zemědělců?

Protestní jízdy a demonstrace začínají ve čtvrtek převážně po 10. hodině dopoledne.

Kde v Česku se ve čtvrtek konají protesty a demonstrace?

Středočeský kraj

Do protestní akce proti agrární politice Evropské unie se dnes zapojí zemědělci ve všech okresech Středočeského kraje, zhruba 35 až 50 v každém okrese. Pojedou protestní jízdy kolem větších měst. Zemědělci z Mladoboleslavska by se měli připojit ke kolegům z Libereckého kraje a dojet až na hranice. Zřejmě nejvíce strojů by se mělo setkat u Kolína, kde se potkají s protestem z Kutnohorska a Nymburska.

Jihočeský kraj

Na tři stovky traktorů a jiných zemědělských strojů se ve čtvrtek sejdou na několika místech v Jihočeském kraji. Traktory a protesty vyjedou v Českém Krumlově, Českých Budějovicích, na Jindřichohradecku, Táborsku, Strakonicku i Písecku.

Plzeňský kraj

Zemědělci z Plzeňského kraje budou protestovat na hraničních přechodech s Německem i ve vnitrozemí. Pojedou ze třech míst - z areálů zemědělských družstev v Mrákově na Domažlicku, v Číhani na Klatovsku a v Chválenicích na Plzeňsku.

Karlovarský kraj

Protestní jízda zemědělců zamíří k hraničnímu přechodu Pomezí nad Ohří.

Královéhradecký kraj

Hlavní protest v kraji bude na hraničním přechodu do Polska v Náchodě. Protestní jízdy se konají na Jičínsku, Trutnovsku, Rychnovsku i směrem na Hradec Králové.

Ústecký kraj

Z letiště Březno u Chomutova vyjede protestní kolona zhruba 80 zemědělských strojů. Přes obchvat kolem Chomutova zamíří k hraničnímu přechodu Hora Sv. Šebestiána, kam dorazí asi 40 zemědělců z Německa. Lokální akce se bude konat v Lovosicích a Litoměřicích.

Vysočina

V každém okrese kraje by měly vyjet desítky strojů. Podle policie se do protestu na Vysočině zapojí 320 vozidel - traktorů či nákladních aut.

Jihomoravský kraj

Na hranicích se Slovenskem bude protestovat asi 200 zemědělců na těžkých strojích, další přijedou ze Slovenska.

První událostí v programu je plánovaný protest na hraničním přechodu Hodonín/Holíč. Očekává se, že přibližně 200 zemědělců, doprovázených těžkými stroji, se zúčastní protestu. Další zemědělci dorazí na místo ze Slovenska.

Současně vyrazí skupiny zemědělců z různých částí regionu. Z Blanenska se zemědělci vydají z areálu ZEPO Bořitov přes Letovice do Blanska a zpět. Z Znojemska se zase zemědělci vydají z areálu Agro Olbramovice přes Znojmo na hraniční přechod Hatě.

Kolem jedenácté hodiny se očekává, že několik skupin zemědělců s těžkou technikou dorazí před budovu Státního zemědělského intervenčního fondu v Brně. Zde setrvají krátce, než se vrátí zpět do svých domovských oblastí.

Olomoucký kraj

Do protestní akce proti agrární politice Evropské unie se dnes zapojí zemědělci ve všech pěti okresech Olomouckého kraje. Zemědělská technika projede ulicemi Olomouce, Prostějova, Přerova a Šumperka. Jeseničtí zemědělci budou protestovat spolu s polskými kolegy na hraničním přechodu.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezští zemědělci budou protestovat na čtyřech místech: na třech hraničních přechodech s Polskem v Chotěbuzi na Karvinsku, Krnově a Vysoké-Bartultovicích na Bruntálsku a v Opavě.

Zlínský kraj

Do protestu zemědělců ve Zlínském kraji by se měly zapojit desítky traktorů. Pojedou mezi Kroměříží a Holešovem na Kroměřížsku a k hraničním přechodům Střelná a Bumbálka na Frýdecko-Místecku a Hodonín.

