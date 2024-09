Nebude to energetika ani zahraniční obchod, o nichž se v posledních týdnech spekulovalo, ale mezinárodní partnerství, které dostane na starosti Jozef Síkela jako nový eurokomisař. Přestože se premiér Petr Fiala (ODS) nebo ministři o tomto portfoliu pro českého kandidáta na post v Evropské komisi až dosud nezmiňovali, tváří se vláda spokojeně.

Hanušovice se během neděle staly jedním z nejvýraznějších symbolů letošních povodní. Redakce e15 se na místo vrátila přesně po půl roce od předchozí reportáže, kdy se jela podívat na pozemky pro plánovanou výstavbu družstevního bydlení H-blok v areálu bývalého textilního závodu. V polovině září ale musí město řešit jiné problémy, než je budoucí výstavba bytů pro mladé rodiny – po bleskovém příchodu povodňové vlny, která zatopila velkou část obce a uvěznila místní v jejich domovech, začíná sčítat škody.

VIDEO:Obliba private equity roste, nízká likvidita už není problém, říká Savi ze společnosti EMUN v pořadu FLOW

FLOW: Obliba private equity v Česku roste, nízká likvidita už není problém, tvrdí Savi z fondu EMUN • e15

Pojištěné škody po záplavách dosáhnou podle prvních odhadů 17 miliard korun, uvedla Česká asociace pojišťoven. Přibližně polovinu těchto škod připadá na domácnosti a druhou část na podniky. Pro pojišťovny byly největší katastrofou v historii povodně ze srpna 2002, za které vyplatily 36,7 miliardy korun.

Online zpravodajství deníku e15 z povodní sledujte zde.

Od října přitvrdí podmínky pro nárok na dřívější odchod z pracovní fáze života. Místo stávajících 35 let budou muset lidé odpracovat alespoň 40 roků, aby mohli předčasnou penzi čerpat. Některé náhradní doby pojištění, jako je doba studia, se navíc do této lhůty budou nově započítávat jen z osmdesáti procent. Cílem vlády je ještě více snížit počet těch, kteří vstoupí do důchodového systému před řádným termínem.

Stane se dnes: