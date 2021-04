Soudci změny exekucí před volbami odmítají, varují před chaosem | E15.cz

„Před volbami je v podstatě každý návrh přepjatý. Proto bychom byli raději, kdyby koncepční zákony, které se týkají výkonu ústavních pravomocí, nebyly poznamenané legislativním kutilstvím,“ řekl deníku E15 šéf Soudcovské unie Libor Vávra.

Novela exekučního řádu by neměla dopad pouze na velké věřitele, jako jsou banky a pojišťovny, ale celkově na právní jistotu občanů. „Změny musí posoudit profesionální legislativci, aby promysleli všechny dopady, a to nejen na věřitele a dlužníky, ale i na jiné právní předpisy,“ dodal Vávra.

Jasno nemají ani poslanci. Zatímco podvýbor pro exekuce, insolvence a oddlužení doporučil ponechat v předloze takzvanou teritorialitu, která měla zavést příslušnost dlužníka podle bydliště k danému exekutorovi, ústavě právní výbor tuto úpravu naopak navrhl vyškrtnout.

Radek Hábl z Institutu prevence a řešení předlužení to považuje za zásadní zásah. „Dochází k zachování statusu quo a exekuční systém se prakticky nezmění. Byznys s exekucemi bude pokračovat,“ míní. Hábl podotkl, že se opakuje situace z loňska, kdy zákonodárci ANO a ODS už jednou z návrhu novely exekučního řádu páteřní body vypustili.

Exekutorská komora už před týdnem varovala, že projednávané změny sníží vymahatelnost práva, a vláda by proto měla předlohu stáhnout. „Obáváme se, že výsledný produkt nemůže nikterak přispět ke kultivaci právního řádu či k odstranění největších vad systému,“ uvedl prezident komory Jan Mlynarčík. Dodal, že hlubší zásahy do exekučního řádu a občanského soudního řádu, s nimiž nesouhlasila ani Legislativní rada vlády, by ztížily život nejen věřitelům a exekutorům, ale i dlužníkům.

Soudcovská unie od začátku pandemie COVID-19 zatím nezaznamenala zvýšený počet návrhů na exekuce. Její vedení to přikládá vládním opatřením, jako je například program Antivirus na podporu zaměstnanosti.

Změny v exekucích, které už parlament schválil

Chráněný účet - Dlužníci v exekuci budou moci mít nezabavitelné peníze na zvláštním bankovním účtu. Změnu už podepsal prezident a bude platit od dubna. Takzvaný chráněný účet má zabránit případné neoprávněné exekuci nezabavitelných peněz. Konta budou muset banky zakládat na žádost dlužníků zdarma, bezplatné budou také vedena. Shromažďovat se na nich budou peníze, které exekuci nepodléhají a které jsou určeny k uspokojování životních potřeb dlužníka a jeho rodiny. Dlužník bude moci mít pouze jeden chráněný účet.

Úlevy pro dětské dlužníky - Poslanecká sněmovna minulý pátek schválila dlouho odkládané omezení dluhů nezletilých dlužníků. Vymáhání těchto peněžních pohledávek by mělo být od července možné pouze do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost. Stejně se ohraničí vymáhání smluvních pokut. Předlohu nyní posoudí Senát. Cílem úprav je předcházet tomu, aby děti vstupovaly do dospělosti s dluhy. Aktuálně je v Česku v exekuci přes dva tisíce dětí, z toho přibližně 1400 do 15 let věku.