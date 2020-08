Spoření na stáří v podobě akcií vyvolává pochybnosti politiků | E15.cz

Stát hledá další způsob, jak motivovat obyvatele ke spoření na stáří. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) přišla s návrhem, že by se měly daňově zvýhodnit investice do akcií či dluhopisů. Nový produkt zvaný účet dlouhodobých investic se má stát alternativou k penzijnímu a životnímu pojištění, které bude stát dál podporovat. Politici se shodují, že nový produkt by mohl být zajímavou příležitostí, ale zřejmě jen pro omezený okruh lidí.

V praxi by si lidé například u banky zřídili účet dlouhodobých investic a na něj nakupovali podílové fondy, dluhopisy či akcie. Daňové zvýhodnění účtu by bylo stejné jako u stávajících forem spoření, daňový základ by se dal snížit až o 48 tisíc korun ročně. Peníze by bylo možné vyplatit až po dosažení šedesáti let a nejdříve šedesát měsíců po založení účtu.

„Účet tohoto typu je široce využíván v zemích s rozvinutými trhy a napomáhá k aktivnějšímu přístupu občanů ke správě úspor na stáří,“ řekla náměstkyně ministryně financí Lenka Dupáková. Návrh zákona momentálně prochází úpravami mezi rezorty, pak by jej měla Schillerová předložit vládě.

Klíčové bude podle vládních i opozičních politiků konkrétní nastavení pravidel. „Nejsem si jist, zda to najde masovější využívání. Lidé se spíše orientují na konzervativnější spoření, na penzijní připojištění nebo životní pojištění,“ řekl za vládní sociální demokraty poslanec Václav Votava, člen rozpočtového výboru. Návrh ale nezavrhuje, chce si počkat na konkrétní podmínky.

Jasnou podporu zatím nemá ministryně ani u pravicových stran. „Myšlenka za podporu stojí. Ďábel však často bývá ukryt v detailu, takže je nutno počkat na konečný návrh,“ řekl opoziční poslanec a exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

Občanský demokrat Jan Skopeček upozorňuje, že je třeba se o tomto návrhu bavit v rámci celé důchodové reformy. „Vláda začíná stavět dům od střechy. Vymýšlet další daňové zvýhodnění, tedy daňovou výjimku k podpoře spoření na důchod, aniž by vláda byla schopna představit alespoň elementární obrysy celé důchodové reformy, nemá žádný smysl,“ míní poslanec, podle kterého je ale zvětšení podílu rizikovějších finančních produktů krok správným směrem.

„Záleželo by i na parametrech takového produktu. Třeba na tom, jak moc by si lidé mohli měnit portfolio investic, tedy jak rychle se například mohou zbavit akcie, které přestali věřit,“ uvedl Skopeček s tím, že není schopen říci, zda návrh ODS podpoří či odmítne.

Je třeba připomenout, že o budoucnosti penzijního systému se ve vládě fakticky rozhoduje na dvou místech. Zatímco penzijní reformu připravuje důchodová komise patřící pod ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD), všechny daňové záležitosti, především týkající se spoření, řeší ministerstvo financí. Na jaře se hovořilo o větším propojení obou rezortů.

Šéfka důchodové komise a ekonomka Danuše Nerudová se chystá představit reformu na podzim. Poukazuje přitom, že přípravu zbrzdila koronavirová pandemie. Návrh ministerstva financí na zavedení účtu dlouhodobých investic považuje podobně jako politici za správný, bude ale podle ní záležet na konkrétních detailech.

„Je třeba si uvědomit, že Češi jsou národ, který není zvyklý investovat, většina lidí nemá ani to penzijní připojištění. Silně pochybuji, že pokud má někdo averzi k důchodovému připojištění, bude mít zájem o tento systém nákupu investičních produktů,“ řekla Nerudová.

Slabý zájem o takový produkt předpokládají i odboráři. „Existuje určitá malá část obyvatelstva, která nedůvěřuje penzijním společnostem a chtěla by si sama spravovat spoření na důchod. Věří, že si své prostředky bude zhodnocovat lépe než penzijní společnosti, ale stát je nemotivuje,“ připouští místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek. Odboráři po vládě požadují, aby všechny produkty spoření na stáří měly stejnou daňovou úlevu.