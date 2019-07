Spravedlnost chystá velký dluhový pardon, marné exekuce mají skončit po třech letech | E15.cz

Obě normy, které míří do sněmovny, by měly platit od roku 2022. Přestože k nim mají někteří zákonodárci a zástupci věřitelů výhrady, mají šanci uspět. Problematika exekucí je tématem všech parlamentních stran.

Cílem je zamezit vícečetným exekucím, které jsou vedeny proti jednomu neplatiči, a snížit tak právě počet marných řízení. Původně navrhovanou dvouletou lhůtu prodloužila Legislativní rada vlády o rok. Na jednoho dlužníka v současnosti připadá v průměru 5,7 exekučního řízení a je po něm vymáháno 361 tisíc korun.

„Soudní exekutoři by zastavovali bezvýsledné exekuce v případě, že vymáhaná pohledávka nebyla po dobu tří let uhrazena ani do výše nákladů exekuce a nebyl zjištěn ani zajištěn žádný postižitelný majetek povinného,“ uvedl Martin Bačkovský z tiskového oddělení ministerstva.

Oprávněný čili věřitel by mohl rozhodnutí zvrátit pouze složením nové zálohy na náklady exekuce, kterou by pak požadoval po povinném.

Ze zjištění ministerstva plyne, že v téměř 55 procentech všech exekucí nemá dlužník buď žádný majetek, nebo výše jeho majetku nevyrovná závazky ani za pět let od zahájení řízení. Uvádí to důvodová zpráva k novelám, kterou má deník E15 k dispozici. „Konkrétní počet takto zastavených exekucí bude záviset na přístupu oprávněných a jejich ochotě složit další zálohu na náklady exekuce,“ dodal Bačkovský.

Poslanec a šéf KDU-ČSL Marek Výborný míní, že ukončení marných exekucí po třech letech je naprosto v pořádku. „Touto cestou jsme se měli ubírat už dávno. Samozřejmě je třeba ošetřit, aby to nebylo zneužíváno. Musí se prokázat, že dlužník skutečně není schopen nic splácet a že nemá žádný majetek,“ řekl s tím, že věřitelům musí být jasné, že z takových lidí pohledávky nevymohou.

Poslanec Patrik Nacher (ANO) chce jasnější pravidla. „Nesmí vzniknout nové nespravedlnosti. Byl bych spíše pro individuální přístup, a nikoliv pro paušální zastavení všech bezvýsledných exekucí,“ uvedl. Dodal, že za ukončená řízení by stát neměl po exekutorech a insolvenčních správcích požadovat úhradu DPH. „A věřitelé by měli mít možnost odečítat si nevymahatelné pohledávky z daní,“ navrhuje.

Prezident České asociace věřitelů Pavel Staněk by marné exekuce zastavoval nejdříve po pěti letech. „Hospodářská prosperita ukázala, že někteří dlužníci, u nichž se exekuce jevila jako marná, mohli začít splácet,“ řekl.