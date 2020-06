Stát rozjel milionové investice do elektronizace soudní mašinerie | E15.cz

Pandemie koronaviru způsobila potíže tuzemské justici. Právníci se v některých případech nemohli dostat ke spisu kvůli nouzovému stavu, ačkoliv jim dál běžely lhůty k právním úkonům. Jako v době před pandemií si museli spisy osobně vyzvedávat, neboť k nim nemají zaveden vzdálený přístup. Ten proto postrádají nejvíce – a to se má nyní změnit.

V uplynulých pěti letech investovalo ministerstvo spravedlnosti do nového technologického vybavení soudů přes 93 milionů korun. Jen právě probíhající vlna elektronizace má vyjít odhadem na devadesát milionů.

Rezort ji spustil v závěru loňského roku a dokončí ji na konci letošního. Spustil například generátor přidělování případů u insolvencí. Ministerstvo také hodlá digitálně zpřístupnit všechna soudní rozhodnutí, dosud jsou přístupná on-line jen vybraná. Nakoupí též moderní nahrávací zařízení do zhruba 360 soudních síní, tedy asi třetiny, které pod rezort spadají.

V letech 2021 až 2023 na to naváže druhá vlna, o výši investic se zatím jedná. V ní se mimo jiné moderní nahrávací techniky dočkají ostatní soudní síně. „Budeme řešit i zavedení elektronického spisu,“ uvedla Andrea Šlechtová z tiskového oddělení rezortu spravedlnosti.

„V době krize by dálkový přístup ke spisu nebo jednání formou videokonference mohly přispět k tomu, že by nemusely být spory odročovány a prodlužovány, a to velmi podstatně,“ uvedl člen představenstva České advokátní komory Martin Maisner.

„Právě během omezení se ukázalo, že se přes videokonferenci dá vést řada i velmi důležitých, a dokonce vícejazyčných jednání, aniž by to bylo na škodu kvalitě jednání i jeho efektivnosti,“ míní Maisner.

„Nejvíce mi chybí dálkový přístup do elektronického spisu. Prohlédnout si ho během pandemie byl neřešitelný problém, justice se téměř zastavila,“ řekl deníku E15 advokát Jiří Matzner.

„Nouzový stav neumožňoval, abych šel na soud pro spis, takže jsem ho nemohl vidět. Stále mi ale běžela lhůta na označení listů s důkazy,“ podotkl. Takovým potížím má vzdálený přístup zabránit.

Lepší technologie na soudech by podle něj mohly urychlit přechod k častější on-line komunikaci osob ve věznicích se soudními síněmi přes služby typu Skype. Dnes výjimečně využívaná alternativa by se tak mohla stát běžnou praxí.

„Během nouzového stavu jsem žádal o návštěvu klienta ve věznici, fakticky to bylo hodně omezené. Z opatrnosti jsem říkal: udělejme videokonferenci, ale nikdy to nedopadlo,“ poznamenal Matzner.