Policie ve čtyři hodiny odpoledne bez dalších podrobností oznámila, že střelec byl „eliminován“. Devět lidí bylo při útoku těžce zraněno, pět až šest osob má středně závažná a deset lidí lehká zranění.

Po páté hodině odpolední policie oznámila, že dokončila evakuaci budovy, kterou nyní prohledávají pyrotechnici. Podle informací e15 propouštěla studenty a vyučující z budovy filozofické fakulty po skupinách.

Policie v okolí zastavila či odklání tramvaje a autobusy. Policisté také nepouštějí cestující ze stanice metra Staroměstská a žádají lidi v okolí, aby nevycházeli z domů. Ministr vnitra Vít Rakušan v České televizi uvedl, že informace o druhém střelci se nepotvrdila.

Záchranná služba oznámila, že na místo vyrazila řada jejích posádek včetně speciálního vozu Golem určeného pro zásahy u hromadných neštěstí. Ústřední vojenská nemocnice aktivovala traumaplán, který se užívá při událostech s větším počtem zraněných. Záchranná služba traumaplán později odvolala, na místě nicméně z preventivních důvodů ještě zůstává několik záchranářských posádek

Kladenská policie pátrá po podezřelém

Středočeští policisté vyhlásili pátrání po mladíkovi v souvislostí s násilnou smrtí v regionu. Připouští přitom možnou souvislost se střelbou na Filozofické fakultě. Policisté pátrají po muži narozeném v roce 1999 v souvislosti s násilnou smrtí muže narozeného v roce 1968, řekla ČTK policejní mluvčí Michaela Richterová. Podle zdroje e15 je muž z Kladenska, po kterém policie pátrá, pravděpodobně střelcem z Filozofické fakulty.

Podle informací ze sociálních sítí proběhla také evakuace budovy Filozofické fakulty v Celetné ulici.

Tajemnice Filozofické fakulty Zdeňka Filipová předtím v e-mailu vyzvala zaměstnance přítomné v budově na náměstí Jana Palacha, aby se zabarikádovali v kancelářích. Střelec se podle ní měl pohybovat ve čtvrtém patře fakultní budovy. V budově v době střelby probíhala výuka.

Proděkanka Filozofické fakulty Michaela Slussareff pro Deník N uvedla, že policie byla v budově na náměstí Jana Palacha už předtím, než došlo ke střelbě. „Policie zřejmě něco věděla, protože tam už byla, my jsme ale nevěděli vůbec nic,“ uvedla s tím, že z budovy odešla na schůzku deset minut před útokem.

Premiér Petr Fiala kvůli tragédii přerušil pracovní cestu do Olomouckého kraje a vrací se do Prahy. Prezident Petr Pavel vyjádřil soustrast rodinám obětí střelby. Kancelář prezidenta oznámila, že se Pavel urychleně vrací ze služební cesty ve Francii. Hned po návratu do Česka se setká s bezpečnostními složkami státu.

Policie evakuuje knihovnu kvůli bombě

Podle informací ze sociálních sítí, které potvrdil zdroj e15, policie nyní evakuuje hlavní budovu Městské knihovny v Praze kvůli nahlášené bombě. Zatím není jasné, zda tato událost souvisí s blízkou střelbou.

Podrobnosti doplňujeme