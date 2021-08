Studenti se po covidu vracejí do měst. Nájemního bydlení může zdražit | E15.cz

Například v Brně se kvůli odlivu studentů i expatů, tedy cizinců pracujících v brněnských firmách, snížily ceny nájmů o zhruba pět procent. Ještě razantněji klesly nájmy podle údajů společnosti UlovDomov.cz v Praze, kde dvoupokojový byt vyjde průměrně na 14 tisíc korun bez energií.

Po ročním klesání ale začaly ceny nájmů ve všech městech stagnovat. „Rostoucí předraženost vlastního bydlení či návrat studentů do univerzitních měst by v příštích měsících mohly poskytnout impuls ke zvýšení zájmu o nájemní bydlení,“ sdělil ředitel společnosti Martin Březina s tím, že by to mohlo vést k opětovnému zvýšení cen nájemného. Klíčová podle něj budou data za třetí čtvrtletí.

Na českých vysokých školách studuje na tři sta tisíc lidí. Soukromé nájemní bydlení je pro studenty atraktivnější v současnosti také proto, že se uvolnila řada bytů, které se dříve pronajímaly přes platformy typu Airbnb. Ty jsou často v centrech měst, která studenti preferují. Odliv turistů tak zjednodušil situaci zejména těm, kteří si během pandemie koronaviru museli najít bydlení mimo koleje. Ty byly z nařízení vlády uzavřeny, stejně jako vysoké školy samotné.

Osobní zkušenost s nájmem bytu, který byl dříve nabízen ke krátkodobému pronájmu přes Airbnb, má třeba studentka Aneta Hofmanová. „V bytě už teď bydlíme zhruba rok a půl. Od dubna minulého roku to začala firma, která vlastní celý dům, pronajímat na roční smlouvu s možností prodloužení,“ uvádí studentka. „Byty jsou všechny dost podobné a plně vybavené. Na chodbě sousedy potkávám, ale někteří se po roce vystěhovali. Podle mě to pro většinu slouží jako přechodné bydlení,“ domnívá se.

Tržní ceny nájmů mohou být přesto pro řadu studentů stále příliš vysoké. Proto opět stoupá zájem o vysokoškolské koleje. Pražské univerzity již nyní vědí, že jejich kapacita nebude stačit. „V tuto chvíli je studentská kapacita kolejí obsazena. Zájem je srovnatelný se situací v minulých letech,“ potvrdil mluvčí Univerzity Karlovy Václav Hájek.

Velký zájem registruje i Česká zemědělská univerzita. „Zájem studentů o ubytování na kolejích je o šest procent vyšší než loni,“ říká Karla Mráčková, ředitelka Odboru vnějších vztahů. Jedna z mála velkých pražských univerzit, která má ještě dostupné kapacity, je České vysoké učení technické.