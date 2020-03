Plaga: Studenti se vrátí do školy asi v květnu. Maturity budou tři týdny poté | E15.cz

Maturanti by měli jít k závěrečným zkouškám tři týdny poté, co se opět otevřou školy. Přijímací zkoušky na střední školy by se měly konat dva týdny po návratu studentů do škol. Navrhl to ministr školství Robert Plaga (ANO), podle kterého bude muset o odsunu zkoušek rozhodnout ještě sněmovna. Žáci a studenti by se do lavic měli vrátit zřejmě ve druhé polovině května.