Tatra Defence Vehicle postaví novou halu. Investují i výrobci palných zbraní či munice | E15.cz

„Investice do nové haly se vzhledem k současným cenám stavebních prací bude pohybovat v desítkách milionů korun. Projekt ale budeme teprve soutěžit. Celou investici chceme dokončit v roce 2024,“ řekl deníku E15 šéf TDV Tomáš Mohapl.

Společnost má přes dvě stovky zaměstnanců, do konce roku plánuje zvýšit jejich počet na 250. Důvodem je zahájení sériové výroby šestikolových obrněných vozidel Titus pro českou armádu, která si objednala 62 těchto obrněnců za šest miliard korun. Drtivá většina bude vyrobena a dodána příští rok. Druhá etapa projektu čítající třicet až čtyřicet vozidel za 3,6 miliardy korun má následovat v letech 2025 až 2027. Od přespříštího roku se bude TDV podílet i na výrobě více než šesti desítek houfnic Caesar.

Ministerstvo obrany předpokládá, že kopřivnická firma v blízké budoucnosti dodá rovněž vyšší desítky transportérů Pandur, které TDV vyrábí v licenci amerického koncernu General Dynamics Land Systems. Zároveň má zásadně modernizovat více než stovku pandurů nakoupených v minulosti, vedle moderních elektronických systémů budou mít i nové zbraňové věže.

„Máme vytížené i kapacity na výrobu vozidel Pandur, pracujeme na zakázce pro Indonésii. Ale v případě potřeby jsme připraveni urgentně řešit české požadavky,“ dodal Mohapl.

Ve světě je však velký nedostatek pancéřové oceli, elektroniky, kabeláže i zbraňových systémů. Zatímco dříve byly u některých dodávek lhůty tři až šest měsíců, nyní jsou termíny roční až jedenapůlroční. Aktuálně v halách TDV vyrábějí mimo jiné speciální pancéřované kabiny pro tatry určené belgické armádě. Zakázka na 879 vozidel zahrnuje různé modifikace lišící se uspořádáním náprav nebo právě pancéřováním.

Investice za tři sta milionů korun chystá i Tatra Trucks. V plánu vývoje na příští rok má automobilka dvacet pět nových prototypů. Je to například modernizovaný model Tatra Phoenix, který firma představí v polovině roku. Bude prezentovat i autonomní vozidlo a také auto na vodíkový pohon, které si bude energii do baterií doplňovat samo.

Také uskupení Colt CZ Group, jehož součástí je Česká zbrojovka vyrábějící útočné pušky Bren či pistole pro vojáky, hlásí růst objemu zakázek. „Naše hospodaření generuje silné cash flow, pokračujeme v investicích do výrobních kapacit, produktů a do odbornosti,“ uvedl předseda představenstva CZG Jan Drahota. Letošní výnosy skupiny by se měly pohybovat mezi 14,4 až 14,8 miliardy korun, zisk EBITDA má dosáhnout tři až 3,3 miliardy.

Spolu se zvýšenou poptávkou po zbraních stoupá i výroba munice či takzvaných hnacích náplní pro děla ráže NATO 155 milimetrů. Vytížené provozy má proto i státní akciová společnost Explosia. Její hospodářské výsledky za poslední tři roky umožňují investovat do výroby každoročně přes sto milionů korun. „Nyní dokonce realizujeme investice do zvýšení kapacity výroby a zajištění maximální bezpečnosti provozu ve výši půl miliardy,“ uvedl mluvčí Explosie Martin Vencl.

Pardubická továrna zaměstnává 560 lidí. Nebývalá poptávka po výbušninách má letos Explosii vygenerovat rekordní tržby 1,2 miliardy korun a zisk 200 milionů korun. Aby firma uspokojila všechny zákazníky, potřebovala by přijmout desítky nových pracovníků.