Úroveň digitalizace české státní správy brzy neobstojí, ukázal průzkum | E15.cz

Dnešní úroveň digitalizace ve státní správě nebude zhruba za tři až pět let stačit. Myslí si to 85 procent zástupců centrální státní správy, které ve svém průzkumu oslovila společnost CEEC Research. Nyní vykonává státní správa 29 procent úkonů elektronicky, 20 procent papírově a 51 procent duplicitně, uvedl dále průzkum.

"V rámci veřejné správy se v současné době sbírá celá řada dat, nicméně datový fond není dostatečně propojen, sdílen a koordinován. Některé datové sběry úplně neodpovídají 21. století. Na druhou stranu jsou informace, které stát v současné době nemá, ale pro určitá rozhodnutí a další kroky jsou potřebná.

Typicky to může být řada úkonů vykonávaných v přenesené působnosti," uvedl ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy ministerstva vnitra David Sláma.

Aby informační systém fungoval účelně, musí být podle zástupců státní správy především kompatibilní s ostatními systémy. Za důležité dále považují, aby byl šitý na míru jejich potřebám a také možnost nástavby a úprav do budoucna. Velkou roli hraje také uživatelská snadnost a nízká administrativní náročnost systému.

Na rozdíl od centrální státní správy téměř polovina zástupců místní samosprávy v průzkumu uvedla, že do tří až pěti let nebudou žádné změny nutné. V čistě elektronické podobě vykonává lokální samospráva už dnes téměř dvě pětiny svých úkonů. Papírově i duplicitně je to shodně necelá třetina.

"Proces digitalizace je pomalý. Ve městě ani nepřijímáme platební karty na úhradu místních poplatků. Naopak úřadům nestačí jen digitalizované vyplnění formulářů, ale požadují i jejich tištěnou verzi," dodal místostarosta Čelákovic Petr Studnička (ODS).