Vláda ve středu projedná nákup nejmodernějších tanků Leopard 2A8. Budou stát přes 34 miliard
Schválení projektu kabinetem je pro podpis smlouvy s německým dodavatelem nezbytné, jde vzhledem k objemu finančních prostředků o takzvanou nadlimitní zakázku. Česko chce v první fázi pořídit 44 velitelských a bojových tanků, ministerstvo obrany zakázku odsouhlasilo v polovině srpna. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH.
Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu. První tanky Leopard 2A8 by měla česká armáda získat v roce 2028, dodávky jsou plánovány do roku 2031.
Záměr připojit se k nákupu tanků Leopard 2A8, který organizuje Německo, oznámila vláda loni v červnu. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že Česká republika plánuje nakoupit až 77 tanků v šesti modifikacích za 52,1 miliardy korun.
Pokud vláda nákup ve středu schválí, ČR se následně podpisem smlouvy připojí k rámcové dohodě německého ministerstva obrany s výrobcem KNDS. Podpis dohody a odeslání závazné objednávky očekává ministerstvo v případě schválení vládou v nejbližších týdnech.
Součástí ceny 44 velitelských a bojových tanků jsou systémy protiminové ochrany i integrovaná logistická podpora zahrnující náhradní díly či školení. Dalších 1,49 miliardy korun s DPH Česko vynaloží na přizpůsobení tanků pro potřeby české armády. Částka zahrnuje například komunikační a spojovací prostředky, kamuflážní nátěr, národní označení a kulomety. „V tomto případě bude kupní smlouva uzavřena přímo s výrobcem tanků společností KNDS a zahrnuta do ní je i munice pro vojskové zkoušky,“ uvedlo dříve ministerstvo. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlení na inflační a kurzovou rezervu.
Rámcová dohoda umožní ministerstvu v budoucnu nakoupit vedle 44 velitelských a bojových tanků dalších až 14 Leopardů 2A8 ve stejných verzích. Pořízeny budou podle finančních možností resortu. Obrana plánuje i nákup 17 až 19 tanků Leopard 2A8 v dalších čtyřech modifikacích, a to tanky vyprošťovací, mostní, ženijní a pro výcvik řidičů. Celkem by tak vojsko mělo v budoucnu disponovat minimálně 61 tanky Leopard 2A8, v maximálním počtu jich bude 77.
Součástí nákupu bude i zapojení českého obranného průmyslu, firem bude podle ministerstva minimálně 11. Podílet se mají zejména na výrobě jednotlivých komponent tanků. Zapojí se nejen do výroby strojů pro ČR, ale i do dodávek pro další zákazníky.