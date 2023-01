Vláda zreviduje své programové prohlášení. Nejvíce změn bude v oblasti daní a energetiky | E15.cz

„Další výpadek příjmů rozpočtu v řádu až desítek miliard korun není možné za současné situace zvládnout,“ vysvětlil Jurečka. Doplnil, že nejvíc změn v programovém prohlášení bude nutné provést v energetické a daňové oblasti.

Odkázal se tak na slova premiéra Petra Fialy (ODS), který již v listopadu uvedl, že některé body programu nebudou schopni splnit vzhledem k tomu, že program vznikl ještě před neočekávaným vpádem ruských vojsk na Ukrajinu, který řadu oblastí zásadně ovlivnil. Jurečka ve své sociální kapitole škrtat odmítá a chce se zaměřit na zvýšení rodičovského příspěvku a příspěvku na péči.

Premiér Jurečka také plánuje během letošního roku upravit valorizační schéma důchodů. Především předčasné odchody do důchodu vytvořily v minulém roce velký tlak na státní kasu. O předčasný důchod loni požádalo osmdesát tisíc lidí, oproti předchozímu roku je to zhruba o padesát tisíc více. Podle poslance Radima Fialy (SPD) může být důvodem tak velkého zájmu o odchod do předčasného důchodu obava z důchodové reformy, kterou chce Marian Jurečka připravit.

„Nejistota ze zvýšení věku odchodu do důchodu může být podle mě důvodem tak vysokého zájmu. Lidé si raději řeknou, že půjdou do předčasného důchodu, než aby pracovali třeba dalších pět let,“ zhodnotil Radim Fiala. Vicepremiér Jurečka chce uvést úpravu valorizací v platnost už od 1.1.2024. Zásadní změny se podle něj budou týkat především generace „Husákových dětí“.

Hosté rovněž debatovali o tom, jak zajistit vyšší energetickou bezpečnost České republiky. Diskuze se opět stočila i k již dříve zmiňované variantě, že by stát mohl zasáhnout do struktury společnosti ČEZ a vytěsnit minoritní akcionáře. Stát by pak měl ceny elektrické energie ve svých rukou. Vicepremiér Jurečka ovšem odmítl jakkoliv tento krok potvrdit nebo blíže specifikovat dobu, kdy by k tomu mohlo dojít.

Marian Jurečka rovněž vyjádřil nesouhlas s milostí, kterou prezident Miloš Zeman udělil Janě Nagyové Nečasové v kauze Vojenského zpravodajství. „To celé zapadá do politiky Miloše Zemana, jak ji praktikuje celých třicet let i posledních deset let ve funkci prezidenta. Je to další příklad toho, jak by výkon funkce prezidenta neměl vypadat,“ zhodnotil razantně Jurečka.

„Já jsem byl velmi překvapen. Očekávám, že to Miloš Zeman ještě vysvětlí,“ doplnil k celé situaci český odborář a bývalý kandidát na prezidenta Josef Středula. Hosté okomentovali i možné udělení milosti pro stavební firmu Metrostav, která má v současnosti zakázanou účast v soutěžích o veřejné zakázky na tři roky.

Podle vicepremiéra Jurečky je možné, že i v tomto případě prezident k tomuto kroku přistoupí. „Obávám se, že nás kreativita Miloše Zemana v posledních dvou měsících výkonu jeho funkce ještě překvapí. Absurdní je, že Metrostavu pomáhá se sepsáním žádosti Marie Benešová, která je zároveň poradkyní prezidenta,“ zkritizoval Jurečka a dodal, že to je absolutně nepřijatelné.

Jana Černochová (ODS) se v Partii Terezie Tománkové znovu vymezila vůči kampani, kterou vede Andrej Babiš na svých billboardech. Podle ní je to zneužití českých vojáků a hanění jejich práce. „Žádnému z kandidátů svou podporu nevyjadřuji. Jako ministryně obrany jsem se ale vůči takové rétorice na billboardech musela ohradit. Pan Babiš dělá z našich vojáků bezmozky, kteří si přejí, aby byla válka. Přirovnala bych to k logice onkologa, který si přeje, aby více lidí mělo rakovinu,“ uvedla Černochová.