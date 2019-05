Vstup do eurozóny by nám pomohl, musíme ale počkat na vhodný okamžik, říkají v anketě E15 podnikatelé | E15.cz

Nejlepší moment pro vstup do eurozóny jsme podle majitele Koh-i-nooru Vlastislava Břízy už promarnili. „Pokud k tomu mělo dojít, tak v době, kdy euro přijímali naši sousedé na Slovensku. Dnes je jiná doba a s jeho zavedením bych rozhodně vyčkal na vhodnou příležitost,“ říká Bříza.

Společnou evropskou měnu mělo Česko přijmout už dávno i podle ředitele Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy. „Ekonomické výhody výrazně převažují a to, že pořád ještě máme korunu, výrazně poškozuje české firmy,“ uvedl Prouza. Před zavedením jednotné měny by ale dle něj vláda musela provést důležité reformy a na to prý nemá odvahu. V budoucnu by rád přijal euro i spolumajitel Pilulky Martin Kasa nebo majitel Juty a bývalý senátor Jiří Hlavatý.

Koruna dělá tuzemským podnikatelům problémy hlavně kvůli převodům kurzů. „Jsme exportně zaměřená ekonomika a 66 procent našeho vývozu putuje do eurozóny. Je zde fungující vnitřní trh a díky euru se na jeho části podařilo odstranit jednu významnou bariéru obchodu - riziko změny kurzu. Země EU, které zatím euro nepoužívají, si tuto bariéru dobrovolně ponechávají,“ myslí si prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák.

Vstup do eurozóny by podle podnikatele Zbyňka Frolíka posílil náš význam v Evropské unii. „Z byznysového hlediska je to celkem jasné a náš vstup dává smysl. Těsné spojení s Německem a dalšími zeměmi, které platí eurem, navíc znamená, že zavedením eura si výrazně pomůžeme,“ míní Frolík, jehož firma Linet je aktuálně největším evropským dodavatelem zdravotnických lůžek a dalších pomůcek. S tím, že by vstup do eurozóny zvýšil náš význam, souhlasí i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

Se zavedením eura jsou ale spojena i rizika, jak varuje výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.

„Přínosy a nevýhody evropské měny zatím nikdo nedokázal kvantifikovat. Většina zemí eurozóny neplní Maastrichtská kritéria, jejich dluhy jsou vyšší než šedesát procent HDP a dále rostou. Nejsem si jistý, zdali je taktické hrnout se za každou cenu do členství v klubu dlužníků,“ varuje Grund. Zdrženlivý při vstupu mezi země s eurem je i zakladatel výrobce oken Sulko Libor Suchánek.