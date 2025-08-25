Výrobci dronů Primoco klesl zisk téměř na polovinu. Firma věří ve druhé pololetí
Český výrobce bezpilotních letounůPrimoco UAV zaznamenal v prvním pololetí výrazný pokles zisku. Firma vykázala zisk něco málo přes 67 milionů korun, téměř o polovinu méně než před rokem. Společnost přesto hlásí nové kontrakty a očekává, že ve druhé části roku podepíše smlouvy na dodávky až 36 letounů. Primoco, jehož stroje využívají armády i civilní zákazníci po celém světě, zároveň investuje stovky milionů do rozšíření výroby v Písku.
Primoco UAV, tuzemský výrobce bezpilotních letounů One 150, vykázal v prvním pololetí zisk 67,1 milionu korun, což je meziročně o 45 procent méně. Tržby dosáhly 253 milionů korun, zákazníkům firma dodala 14 strojů. Firma Primoco dosud vyrobila přes 200 letounů, které působí na čtyřech kontinentech.
Navzdory poklesu výsledků společnost očekává silnější druhé pololetí. Podle předsedy představenstva Ladislava Semetkovského je rozjednáno až 36 kontraktů na letouny v hodnotě kolem jedné miliardy korun. Model One 150 letos získal vojenskou certifikaci NATO, což zjednodušuje jeho nasazení v ozbrojených složkách. Firma jej zároveň nabízí pro civilní využití, například při kalibraci letištní techniky, zajištění signálu v krizových situacích či při včasném zachycování vznikajících požárů.
Primoco investuje také do rozvoje výroby. V Písku připravuje stavbu nového centra za půl miliardy korun, které umožní produkci až 300 letounů ročně. Vlastní letiště u Písku má sloužit nejen k testování, ale i k výcviku operátorů. Do roku 2026 zde má vzniknout první certifikované evropské tréninkové středisko pro piloty bezpilotních letadel.