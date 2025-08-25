Předplatné

Výrobci dronů Primoco klesl zisk téměř na polovinu. Firma věří ve druhé pololetí

Primoco One 150 - dron, který umí vysílat mobilní signál - byl vyvinut ve spolupráci s T-Mobilem

Primoco One 150 - dron, který umí vysílat mobilní signál - byl vyvinut ve spolupráci s T-Mobilem Zdroj: T-Mobile

ČTK
ČTK
Diskuze (0)

Český výrobce bezpilotních letounůPrimoco UAV zaznamenal v prvním pololetí výrazný pokles zisku. Firma vykázala zisk něco málo přes 67 milionů korun, téměř o polovinu méně než před rokem. Společnost přesto hlásí nové kontrakty a očekává, že ve druhé části roku podepíše smlouvy na dodávky až 36 letounů. Primoco, jehož stroje využívají armády i civilní zákazníci po celém světě, zároveň investuje stovky milionů do rozšíření výroby v Písku.

Primoco UAV, tuzemský výrobce bezpilotních letounů One 150, vykázal v prvním pololetí zisk 67,1 milionu korun, což je meziročně o 45 procent méně. Tržby dosáhly 253 milionů korun, zákazníkům firma dodala 14 strojů. Firma Primoco dosud vyrobila přes 200 letounů, které působí na čtyřech kontinentech. 

Navzdory poklesu výsledků společnost očekává silnější druhé pololetí. Podle předsedy představenstva Ladislava Semetkovského je rozjednáno až 36 kontraktů na letouny v hodnotě kolem jedné miliardy korun. Model One 150 letos získal vojenskou certifikaci NATO, což zjednodušuje jeho nasazení v ozbrojených složkách. Firma jej zároveň nabízí pro civilní využití, například při kalibraci letištní techniky, zajištění signálu v krizových situacích či při včasném zachycování vznikajících požárů.

Primoco investuje také do rozvoje výroby. V Písku připravuje stavbu nového centra za půl miliardy korun, které umožní produkci až 300 letounů ročně. Vlastní letiště u Písku má sloužit nejen k testování, ale i k výcviku operátorů. Do roku 2026 zde má vzniknout první certifikované evropské tréninkové středisko pro piloty bezpilotních letadel. 

Začít diskuzi

Volby do Poslanecké sněmovny ČR 2025

V roce 2025 se v ČR konají volby do Poslanecké sněmovny. Projděte si klíčová témata, mezi které patří aktuální volební průzkumy, termín a čas voleb, strany, kandidáty, postup ve volební místnosti a volební systém ČR pro parlamentní volby 2025 (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu):

Termín, strany, kandidáti a systém Volební průzkumy Voličský průkaz Jak volit? Volby ze zahraničí Volební místnosti Kroužkování a preferenční hlasy Volební lístky Volební komise Volební účast Program STAN Program Piráti Program ANO Program SPOLU

Doporučujeme

Články z jiných titulů