Za nízké mzdy může špatná informovanost pracovníků | E15.cz

Pokud by pracovníci s nízkou mzdou věděli, kolik mohou vydělat na stejné pozici u konkurence, přinejmenším desetina až necelá pětina pracovních míst by musela zaniknout – zaměstnanci by odmítli pracovat za takto nízkou odměnu. K tomuto závěru dospěla skupina ekonomů z MIT, Univerzity v Kolíně nad Rýnem, London School of Economics a University of California v Berkeley ve svém novém výzkumu.