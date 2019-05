Zákonná regulace Airbnb se zadrhává, poslanci se nemohou shodnout na výběru poplatků | E15.cz

Poslanci se neshodují, zda by digitální ubytovací platformy jako Airbnb nebo Booking měly samy odvádět ubytovací poplatky za své klienty. V současnosti má tuto povinnost samotný pronajímatel ubytování, který to ale často nedělá. „Města se potýkají s tím, že mají poměrně vysoký příliv turistů a vysoký počet bytů v centru města, které jsou pronajímány skrze digitální platformy,“ upozornil poslanec Jakub Michálek (Piráti). „Ale odhaduje se, že až ve 40 procentech případů ti pronajímatelé neplatí příslušný poplatek,“ dodal.

Spolu s poslancem Patrikem Nacherem (ANO) Michálek navrhl, aby poplatky vybíraly samotné firmy a hromadně je odváděly státu. Musela by o to požádat samotná obec a odvod by muselo schválit ministerstvo financí.

Pozměňovací návrh pražských poslanců Nachera a Michálka k chystané novele zákona o místních poplatcích však rozpočtový výbor nedoporučil přijmout a proti je také ministerstvo financí.

Nacher tvrdí, že návrh by znamenal výrazně menší administravu kolem odvádění poplatků. „Pro tuto platformu je to jeden klik. Je to výhodnější pro stát i pro pronajímatele,“ řekl Nacher, který chce o svém návrhu přesvědčit poslance při příštím, třetím čtení zákona.

Airbnb již nabídlo Praze, že začne poplatky za své klienty dobrovolně odvádět. K finální dohodě však ani po půl roce vyjednávání zatím nedošlo. „Pokud nedojde k dohodě v parlamentu, tím spíš je důležité, abychom se dohodli s Airbnb,“ řekla pražská radní Hana Marvanová (STAN).

„Naposledy mi zástupce firmy telefonicky potvrdil, že jsou pro dohodu a jsou ochotni identifikovat ty platby a vybírat je za své klienty v Praze,“ dodala radní s tím, že jasno by mohlo být na konci května. Hlavnímu městu by poplatky jen od Airbnb mohly přinést až 160 milionů korun ročně.

Vláda chce novým zákonem především sjednotit ubytovací, lázeňské a rekreační poplatky a zvýšit jejich společnou hodnotu z 21 korun na 50 korun na osobu a den. Rozpočtový výbor dokonce trvá na posunutí maximální hranice na sto korun, konečnou hranici si určují obce. To však přijde hoteliérům neadekvátní.