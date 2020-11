Zdravotnictví se propadne do mnohamiliardové ztráty | E15.cz

Zřejmě už za letošní rok se veřejné zdravotní pojištění dostane kvůli koronaviru po šesti letech přebytkového hospodaření do schodku. Vážné problémy mu hrozí v roce 2022. Před neudržitelností systému varuje Svaz zdravotních pojišťoven.

Chmurný scénář předpovídá zdravotnictví i Českomoravská konfederace odborových svazů, které za letošek vychází propad téměř dvacet miliard korun. Odbory míní, že ho nevykryje zvýšení plateb, které stát odvádí za své pojištěnce, jako jsou senioři, děti, studenti nebo nezaměstnaní. Podle ČMKOS se pojišťovnám výrazně ztenčí rezervy. Aktuálně mají na účtech 64 miliard.

„Průběžné financování je nyní stále ještě přibližně vyrovnané, i když se deficit určitě v konečném vyúčtování roku 2020 objeví,“ řekl šéf Svazu zdravotních pojišťoven Ladislav Friedrich. „Do konce listopadu předloží pojišťovny návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2021, kde bude i zpřesnění očekávané skutečnosti letošního roku,“ dodal.

Více peněz za pojištěnce

Vzhledem ke skokovému zvýšení výdajů ve zdravotnictví kvůli onemocnění COVID-19 odhadují odbory letošní záporné saldo hospodaření pojišťoven na minimálně 17 miliard korun. To by snížilo jejich šedesátimiliardové rezervy přibližně o třetinu. Svaz zdravotních pojišťoven to nevylučuje.

„Dopady koronaviru do zdravotního pojištění jsou natolik závažné a horizont zlomení pandemie natolik nejasný, že si to vynutí zásadní opatření v celém systému,“ píše se ve stanovisku odborové centrály k návrhu státního rozpočtu na příští rok.

I když veřejné zdravotní pojištění není součástí finančního plánu, každoročně je z něj dotováno platbami za 5,9 milionu státních pojištěnců. Například z letošních původně kalkulovaných 341 miliard korun pro zdravotnictví měly tyto odvody činit více než 98 miliard.

Po jarním omezení péče a zvýšení nákladů mimo jiné enormní potřebou ochranných prostředků zajistila kompenzační vyhláška systému ještě 14 miliard korun. Následně parlament odsouhlasil zvýšení platby za jednoho státního pojištěnce o 500 korun měsíčně, což má do konce roku vygenerovat dvě desítky miliard. Od ledna platba naroste o dalších 200 korun. Podle ministerstva financí si tak zdravotnictví v roce 2021 polepší o celkem 53 miliard.

Výhled problémů

I to je důvod, proč Svaz zdravotních pojišťoven neočekává letos ani napřesrok větší turbulence. Nastanou však v roce 2022. „Už nebude předpoklad navyšování příjmů a rezervy pojišťoven budou oslabeny. Přitom se předpokládá dosavadní tempo růstu výdajů, které si systém nebude moci dovolit. To přinese rozpočtové problémy,“ míní prezident SZP Friedrich. „Bohužel si je připravujeme právě nynějším navyšováním úhrad v oblastech, které jsou mimo krizový stav a dle našeho názoru nejsou ani bezpodmínečně nutné,“ podotkl.

S nedostatkem peněz za plánované výkony se některá zdravotnická zařízení potýkají už teď. Potíže mají hlavně nemocnice zřizované kraji, protože kvůli nárůstu počtu pacientů nakažených koronavirem musejí omezovat činnost, s níž počítaly.

„Nemocnicím se tak automaticky snižují úhrady. Nebudou schopny naplnit 80 procent plánované produkce, jak to stanovuje vyhláška ministerstva zdravotnictví,“ uvedl místopředseda Asociace krajů Jiří Běhounek.