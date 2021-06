Zvýšení platů učitelů je ohroženo, stálo by přes dvacet miliard | E15.cz

Vláda odmítá zvýšit platy učitelů na minimálně 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. A to přesto, že se k tomu zavázala. Proti uzákonění poměru platů zhruba 170 tisíc pedagogů k průměrnému výdělku jsou poslanci ANO, ČSSD a KSČM. Kritizují je školské odbory, které se snaží socialisty a komunisty přetáhnout na svoji stranu. Šéfka státní pokladny Alena Schillerová (ANO) argumentuje nedostatkem peněz. Tvrdí, že potřebných 24 miliard korun nemá.

„Změna by znamenala zvýšení učitelských platů o 18,6 procenta a nárůst výdajů. Nutné by byly škrty u ostatních skupin zaměstnanců placených ze státního rozpočtu,“ uvedla Schillerová s tím, že učitelé byli pro kabinet nejvíce upřednostňovanou skupinou.

Loni vzrostl průměrný hrubý plat učitelů meziročně o 10,2 procenta na 44 200 korun. Činil zhruba 124 procent průměrné mzdy, která byla 35 600 korun měsíčně.

Školské odbory považují postoj poslanců ANO, sociální demokracie a KSČM za zradu na učitelích. Nařkly Schillerovou z rozeštvávání jednotlivých profesí a vyvolávání závisti ve společnosti. „Něco takového je nepřijatelné, důrazně to odsuzujeme,“ prohlásil předseda odborů František Dobšík.

Dodal, že ministryně úmyslně manipuluje s čísly o dopadech na státní rozpočet. „Návrh zákona je pro ni v současnosti krajně nepohodlný,“ podotkl Dobšík s poukazem na rychle rostoucí schodky. Pro letošek si kabinet prosadil deficit 500 miliard korun, na příští rok navrhuje 390 miliard. Loni se hospodaření státu propadlo do mínusu 370 miliard.

Vládní koalici kritizuje i opoziční dvojblok Pirátů se STAN a uskupení Spolu, které tvoří ODS, lidovci a TOP 09. „Jde o manipulaci s čísly. Vláda v čele s ANO nechce přijít o vliv na výši platů učitelů a zároveň jim nechce přidat,“ řekl místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (PS).

Zvýšení platů slibují pedagogům i opoziční formace. Novelu zákona, která počítá s nárůstem platů na minimálně 130 procent průměrné mzdy do dvou let, schválila Poslanecká sněmovna už v lednu. Senát, který nemá sestava Andreje Babiše pod kontrolou, však prosadil úpravy návrhu. Zvyšování platů by mělo být postupné a do budoucna zajistit jejich automatickou valorizaci. Právě tyto úpravy nyní v dolní komoře parlamentu narazily na odpor vládního tábora.

„Školské odbory přesvědčují socialisty a komunisty. Hlasy alespoň jedné z těchto stran, nebo jejich kombinace, by k prosazení stačily,“ podotkl Mikuláš Ferjenčík.

Jednání s odboráři pod podmínkou anonymity někteří poslanci potvrdili. Podle svých slov se rozhodnou až na základě nové predikce ministerstva financí, kterou úřad Aleny Schillerové vypracuje v červenci nebo v srpnu. Šance na schválení normy je ještě na řádných schůzích stávající Poslanecké sněmovny v červenci a v září. Další možností je mimořádná schůze, kterou by opozice prosadila.

Střet vlády s opozicí o přilepšení učitelům se odehraje těsně před říjnovými volbami. Šéfka rezortu financí nevylučuje, že platy pedagogů nakonec v příštím roce vzrostou. „Bylo by to v řádu jednotek procent,“ odhadla Schillerová.