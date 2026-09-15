Spoluvlastnictví nemovitosti: Past, ze které existuje cesta ven
V Česku proběhne každý rok přes 21 tisíc rozvodů a notáři vyřídí více než 100 tisíc dědických řízení. V obou případech vznikají tisíce situací, kdy lidé drží podíl na nemovitosti, ale nemohou s ním nic dělat. Přitom možností, jak z toho ven, je víc, než si většina lidí myslí.
Představte si typickou situaci: zdědíte třetinu rodinného domu. Žijete na druhém konci republiky a rádi byste dům prodali. Zbytek rodiny ho ale chce využívat jako chalupu, na vyplacení vašeho podílu nemá peníze a na nutné opravy odmítá přispět. Výsledek? Vlastníte třetinu nemovitosti, ale nemůžete s ní prakticky nic dělat.
Nejde o výjimečný případ. Každý rok proběhne v Česku přes 21 tisíc rozvodů a notáři vyřídí více než 100 tisíc dědických řízení. V obou situacích velmi často vzniká podílové spoluvlastnictví nemovitosti, stav, kdy jeden dům nebo byt najednou patří více lidem s různými představami o tom, co s ním dál. Zablokované prodeje, neshody ohledně oprav, naprostá neochota ke kompromisu, to je každodenní realita tisíců Čechů. Z majetku se stává břemeno.
Soud: Spravedlivé řešení, které bolí
Pokud selže domluva, nabízí se soudní vypořádání spoluvlastnictví. V praxi jde ale velmi často o noční můru. Spory se táhnou roky a po celou dobu nemůžete s majetkem volně nakládat. Platíte za právní zastoupení, znalecké posudky i soudní výlohy. Soud může nařídit prodej v dražbě, kde se nemovitost zpravidla prodá hluboko pod tržní cenou. Zdlouhavé, drahé a výsledek nejistý.
Prodej podílu: Pozor, na koho narazíte
Svůj podíl na nemovitosti můžete prodat bez souhlasu ostatních spoluvlastníků, jde o váš majetek. Jenže trh s podíly má svá specifika. Běžní kupci o podíly nestojí a realitní kanceláře je zpravidla odmítají jako časově náročné případy s nejistou provizí.
Tradičně tento trh ovládali vykupovači a spekulanti, kteří využívali tísně majitelů. Nabízeli rychlou hotovost, ale za zlomek reálné hodnoty, typicky jen 30 až 40 procent tržní ceny. Spolupráce s netransparentními subjekty navíc nese riziko skrytých poplatků nebo právních tahanic, do nichž může být zpětně vtažen i původní majitel.
Jak poznat seriózního partnera pro prodej podílu
Segment se ale kultivuje. Objevují se firmy, které k výkupu podílů přistupují jako k regulérní finanční službě s jasnými pravidly a kompletním právním servisem. Jednou z nich je FairShare. Na rozdíl od spekulantů firma nabízí férovou cenu blížící se tržní hodnotě podílu, ne třicet procent tržní ceny, ale ohodnocení, které skutečně odpovídá situaci na trhu. Recenze hovoří za vše. Jak sám říká klient Miroslav z Plzně: „Upřímně, ze začátku jsem si myslel, že to bude nějaký trik. O to víc jsem se ptal. Na každou otázku jsem dostal odpověď a nikdo mě do ničeho netlačil. Nakonec proběhlo vše korektně a přes advokátní úschovu. Takže doporučuji.“
Pokud se rozhodujete, zda svůj podíl prodat specializované firmě, měli byste od seriózního partnera očekávat:
- Rychlou a nezávaznou nabídku – bez čekání na odhadce. FairShare poskytuje cenovou nabídku do 12 hodin, zdarma a bez závazků.
- Žádné skryté poplatky – náklady na právníky, odhady i poplatky na katastru nese vykupující firma. Nabídnutá částka je ta, kterou uvidíte na svém účtu.
- Rychlé vyplacení – celá kupní cena přichází na účet do jednoho dne od podpisu smluv.
- Odkup jakéhokoliv podílu – rodinné domy, chaty, komerční objekty i zemědělské pozemky kdekoliv v Česku.
Kolik váš podíl reálně stojí?
Nejčastější omyl je přesvědčení, že podíl na nemovitosti „nic nestojí, protože ho nikdo nekoupí“. To je mýtus. Trh s podíly v Česku existuje a je aktivní. Výsledná cena se sice liší od proporcionální části tržní hodnoty celé nemovitosti, ale zdaleka nejde o bezcenný majetek. Lidé, kteří svůj podíl prodali seriózní firmě, ne spekulantovi za 30 procent, bývají výslednou částkou překvapeni.
Pokud aktuálně řešíte podobný problém, prvním krokem je zjistit, kolik váš podíl reálně stojí. Bezplatné a nezávazné ocenění podílu vám dá konkrétní číslo bez závazků. Jak celý proces probíhá v praxi, popisují ve FairShare recenzích lidé, kteří prošli stejnou situací.