OSVČ se i letos mohly přihlásit do paušálního režimu a tím si zjednodušit všechny daňové povinnosti pod jednu souhrnnou měsíční platbu. Aby se podnikatel mohl do režimu paušální daně přihlásit, musel mít zjednodušeně řečeno příjmy do dvou miliónů a až na výjimky mít příjmy pouze z podnikání. Komu se vstup do paušálního režimu vyplatil a komu už méně?